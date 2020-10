Hoftych věří, že Liberec bude v EL pro každého soupeře nepříjemný

Liberec - Fotbalisté Liberce si v hlavní fázi Evropské ligy chtěli zahrát s anglickým soupeřem, ale přání se jim nesplnilo. V základní skupině L narazí na Gent, Crvenou zvezdu Bělehrad a Hoffenheim, za který hraje český reprezentační obránce Pavel Kadeřábek. Severočeši zkusí vzepřít se roli outsidera a být pro každého soupeře nepříjemní.

"Všichni jsme si přáli anglické mužstvo, i tak jsou to tři velmi těžcí soupeři. Jsme strašně šťastní, že jsme se do skupiny dostali. Budeme se rvát o to, abychom udělali nějaké body do českého koeficientu. Jsme hlavně rádi, že se můžeme změřit s takovými týmy, které máme nalosované. Věřím, že ve skupině budeme dobrým soupeřem pro každého," řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych.

"Sešli jsme se a užili jsme si los všichni dohromady. Dokonce jsme měli všichni natipované skupiny, ale asi nikomu to nevyšlo. Tyhle soupeře si vyloženě nikdo nepřál, byly tam atraktivnější týmy jako z Anglie nebo ze Španělska. Nikomu se to asi úplně nesplnilo, jak si přál," dodal liberecký brankář Filip Nguyen.

Papírovým favoritem skupiny je Hoffenheim, který před pár dny porazil německého šampiona a vítěze Ligy mistrů Bayern Mnichov 4:1. "Hoffenheim teď dal Bayernu čtyřku, je to ten stejný mančaft, že?" žertoval Hoftych.

"Můj sen je německá bundesliga, takže pro mě ideální. Můžu si aspoň ochutnat bundesligový tým. Myslím, že pro českého fanouška to bude pikantní z toho důvodu, že je tam Pavel Kadeřábek, s kterým jsem já působil ve Spartě. Takže na to se já hodně těším," dodal Nguyen.

Za Crvenou zvezdu hraje Guélor Kanga, který se do Bělehradu vrátil v létě ze Sparty. "Srbové jsou takoví nevyzpytatelní. Slovanu se už jednou povedlo přes Crvenou zvezdu postoupit, tak doufám, že to napodobíme," uvedl Nguyen.

Se srbským mistrem má osobní zkušenost Hoftych. "Crvenou zvezdu jsme dva roky zpátky měli ve 3. předkole Ligy mistrů s Trnavou, kde jsem dělal generálního manažera a Radek Látal trenéra. U nich jsme uhráli remízu 1:1, stejně jako doma, kde jsme pak vypadli v prodloužení," poznamenal Hoftych.

V minulosti už čelil také belgickému Gentu. "S Gentem jsem se potkal před 15 lety jako asistent trenéra Luboše Blahy v Tescomě Zlín. Tenkrát jsem tam dokonce jeden zápas vedl, protože Luboš Blaha byl tehdy indisponovaný. Bylo to ještě na starém stadionu, vím, že mají už nový a moderní," poznamenal Hoftych.

Radost z toho, že los přisoudil Liberci Gent, má mladý belgický brankář Olivier Vliegen, který ze Slovanu hostuje v druholigové Vlašimi. "Oli je spokojený, že nás uvidí hrát s belgickým týmem. Pro něj vysněný soupeř," podotkl Nguyen.

Severočeši tradičně prošli v létě velkou obměnou kádru, přesto dokázali v kvalifikaci zdolat tři soupeře. Hoftych věří, že až začne skupina, bude jeho tým ještě sehranější.

"Máme ještě nějakých 20 dní, určitě se za tu dobu někam posuneme. Myslím, že v té době už budeme silnější. Bavíme se s majitelem a vedením ještě o jednom až dvou hráčích, abychom tým posílili," uvedl Hoftych.

"Většina z nás nemá zkušenosti s těmito evropskými zápasy. Všichni máme šanci ukázat se. Věřím, že se nám to povede a třeba i postoupíme dál," dodal Nguyen.