Hoftych přirovnal předkolo na jeden zápas k duelu domácího poháru

Vilnius - Trenér fotbalistů Liberce Pavel Hoftych přirovnal čtvrteční zápas 2. předkola Evropské ligy na hřišti litevského FK Riteriai k nevyzpytatelnému duelu domácího poháru. Kvůli koronavirové krizi se celá kvalifikace hraje jen na jedno utkání místo tradičních dvou a také bez diváků. Během působení v Trnavě zažil Hiftych v pohárových předkolech překvapení, proto je před zápasem s outsiderem obezřetný.

"Je to samozřejmě letos jiné. Kdybychom jeli do Litvy a měli před sebou ještě odvetu doma v Liberci, kde jsme tradičně velmi silní, bylo by to pro nás určitě zajímavější. Podmínky jsou však dané, buďme vůbec rádi, že se Evropa hraje. Mohli na rok pohár stopnout a svým způsobem ho zničit. Jsme rádi, že se to může hrát. Umělka, jeden zápas. Není co řešit, karty jsou rozdané," řekl Hoftych v nahrávce pro média.

"Jde o specifikum jednoho zápasu, jako když třeba hrajete český pohár a třetiligový tým porazí prvoligový. Stát se může cokoliv, ale my se jedeme porvat o vítězství. Cítíme zdravou nervozitu jako před každým zápasem, ale určitě ne přemotivovanost nebo nějaký mega tlak," doplnil liberecký kouč.

Slovan se vrací do pohárů po čtyřech letech. Hoftych už zápasy Evropské ligy zažil v Trnavě, kde dělal nejprve trenéra a poté generálního manažera. "V Trnavě jsem zažil opačnou roli, že jsme byli naopak outsider. A pak jsme postoupili třeba přes Legii Varšava a hráli vyrovnaně s Crvenou zvezdou Bělehrad. V těchto zápasech se může stát cokoliv. Domácí budou chtít postoupit, ale my se jednoznačně chceme porvat o to, abychom byli v dalším kole," řekl Hoftych.

Liberec o víkendu vyhrál v Českých Budějovicích a zvítězil ve dvou z dosavadních tří kol české ligy. "Pod větší nervozitou bychom byli, kdyby se nezvládl vstup do ligy. Mohlo se stát, že bychom měli po třech zápasech nula bodů. Bylo by nepříjemné se chystat za takového rozpoložení na předkolo, jeli bychom do Litvy bez sebevědomí a pocitu, že můžeme s mužstvem něco dokázat. Teď to je přesně naopak," uvedl Hoftych.

Jeho tým se bude muset v Litvě vyrovnat s umělým trávníkem. "Dva dny jsme na umělce trénovali. Naštěstí současná generace hráčů už je schopna umělku akceptovat, někteří na tom i vyrostli. Pro nás v dřívější době by to bylo těžší, ale dnes na tom hráči hrají, umí se na tom pohybovat. Rozdíl je trošku v odskoku míče. Bude to bez lidí, ještě na umělce, takový umělý fotbal. Ale musíme si s tím poradit," dodal Hoftych.