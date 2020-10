Hoftych označil postup s Libercem za největší úspěch kariéry

Liberec - Kouč Pavel Hoftych označil postup s fotbalisty Liberce do základní skupiny Evropské ligy za největší úspěch své trenérské kariéry. Severočeši dnes v závěrečném 4. předkole doma gólem v páté minutě nastavení z penalty udolali APOEL Nikósie 1:0 a po čtyřech letech si zahrají hlavní fázi pohárů. Hoftych by si při pátečním losu přál dostat zvučného soupeře ze západní Evropy.

"Trenérsky je to největší úspěch, protože je to nejcennější záležitost jít do skupiny Evropské ligy v možnostech, které máme. Já už to prožil jako generální manažer Spartaku Trnava, ale jako trenér ne. I přesto, že jsem tam byl strašně blízko Radku Látalovi. Tam jsem to zažil z pozice vipkaře při zápasech, teď to prožívám jako trenér. Ale je to úspěch celého realizačního týmu, jsem jen součást," řekl na tiskové konferenci Hoftych.

Liberec před sezonou jako tradičně výrazně obměnil kádr, přesto přešel v kvalifikaci přes tři soupeře. Nejprve zvítězil 5:1 na stadionu litevského Riteriai, poté vyhrál 2:0 na hřišti rumunského FCSB, který zápolil s koronavirem v kádru, a nakonec vyřadil APOEL.

"Litva pro nás byla de facto povinnost, nikdo by nám neodpustil vyřazení. Přes tu umělku je tamní soutěž vnímána pod naší. S FCSB za námi šlo i štěstí a osud. A dnes jsme to brali tak, že je to utkání o sen, který si můžeme prožít," uvedl Hoftych.

"Před sezonou bych určitě netipl, že půjdeme až do skupiny. Na druhou stranu je třeba vidět, že majitel a vedení klubu doplnili tým o velmi kvalitní hráče. Otázka byla, jak rychle se nám z toho podaří udělat tým," dodal Hoftych.

Oslavy postupu podle něj Liberec nebude přehánět. "Budeme se chtít dobře nachystat na neděli na Příbram. Máme tady chytré hráče, Rambo (Rabušic) si je uřídí tak, aby dnes pivo nepřepálili. Já je hlídat nebudu, nepředpokládám, že by se úplně zbořili," uvedl s úsměvem Hoftych.

Při pátečním losu by se rád vyhnul soupeřům z východní Evropy. "Byl bych rád, kdybychom jeli někam směr Anglie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko. V Evropě mám jako trenér nebo manažer nějakých 40 zápasů a většinou to byl východ. Určitě bychom chtěli nějakého soupeře, který je zvučný. Televizní moderátor mi podal otázku, že tam bude třeba Arsenal. To jsem se lehce zpotil, zvlášť když jsem viděl, pod jaký tlak nás dnes soupeř dostal. Ale my jsme bojovníci. Zase budeme o nějaký kus dál, možná přivedeme jednoho dva hráče ještě. Jsme hlavně strašně rádi, že při losu uvidíme Slovan Liberec," pochvaloval si Hoftych.

Tým by podle něj mohl doplnit záložník Tomáš Malinský, který po letním přestupu do Slavie v Edenu zatím nehraje. "Z té cesty Liberec - Slavia si umím představit, že by se nám vrátil Malina, který není tolik využitý. Myslím, že by to byla ta pravá posila pro tyhle zápasy, která by se nám hodila. To stejné Oscar, ale tam to reálně nevidím tím, že je využitelný na více postů. Ale myslím, že u Maliny je reálná šance," řekl Hoftych.

Kvalifikace se kvůli koronaviru hrála bez diváků, ale na základní skupinu už by mohl být stadion zaplněn z 30 procent, pokud to dovolí místní úřady. "Bylo by to fantastické. Je strašná škoda, že lidé nemůžou být v bezpečném prostoru venku. Kde jinde by měli chodit než venku, kde je vzduch? Já tahle nařízení nechápu. Že se pak shromažďují? O tom je tak trošku život ne?" přemítal Hoftych.

Někteří fanoušci dnes Slovanu fandili hned vedle stadionu v zahradě. "Byli famózní. Vytáhli si tam i světlice, slyšeli jsme je už při rozcvičení. Hráči věděli, že tu mají podporu zahrádkářů Slovanu. Skvěle nám to odfandili a byli součástí postupu," dodal Hoftych.