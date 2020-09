Hoftych: Asi to bude zápas roku, ale že bych nespal, to ne

Liberec - Trenér libereckých fotbalistů Pavel Hoftych označil čtvrteční utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy s APOELem Nikósie za zápas roku. Je mu jasné, že postup do základní skupiny je pro klub důležitý i z ekonomického pohledu, hráče ale nechce zbytečně dostávat tlak. Ani on sám kvůli tomu neklidné spaní mít nebude.

"Zápas roku 2020 to asi bude. Každý z hráčů ví, že je to důležitý zápas, budou hladoví. Musí mít obrovskou motivaci hrát skupinu. Ale my jako trenéři už ani nechceme význam toho utkání nějak zveličovat, abychom se zbytečně nedostávali pod tlak. Všichni víme, o co jde, že můžeme hrát další soutěž. Všichni zítra budeme chtít a popereme se o to, ale abych kvůli tomu nespal, to určitě ne," řekl na tiskové konferenci Hoftych.

Slovan už hrál základní skupinu pohárů čtyřikrát, naposledy ale v roce 2016. "Klobouk dolů před tím, že se Liberec tolikrát dostal tak daleko. Že neustále pomáhal českému koeficientu, což je velmi důležité. Jsme rádi, že jsme na to doteď dvěma výhrami navázali a byli bychom rádi, kdybychom šli dál. Samozřejmě pro Liberec je to vždy důležitá součást rozpočtu. S možným naplněním rozpočtu si zase můžeme přivést vlastní hráče, kvalitní, investovat do budoucna. Je to důležitý krok pro celý klub, ale nebudeme to zveličovat," uvedl Hoftych.

"Pro APOEL je to stejné. Také se nachází v situaci, kdy by potřeboval postoupit. Kdo bude mít více štěstí a komu zápas vyjde víc, tak se bude těšit. My se chceme porvat. Když ta šance je a došli jsme až sem, tak bychom ji rádi proměnili," dodal třiapadesátiletý trenér.

Jeho svěřenci dosud v letošní kvalifikaci sehráli dva zápasy venku - uspěli na půdě Riteriai i na hřišti FCSB. Nyní je čeká utkání doma, byť se kvůli koronavirové pandemii hraje bez diváků.

"Je to výhoda i vůči lize. Hrajeme na domácím stadionu, známe to tady. Víme, že podpora lidí na Liberecku bude obrovská. U televizorů, v restauracích, po hospodách. Jsme rádi, že jsme předvídali a dali výkop na 19:00. Kdybychom to dali na 21:00, lidi by neviděli druhý poločas, což by byla škoda," připomněl Hoftych, že bary a restaurace v Česku zavírají kvůli koronaviru už ve 22:00.

Oddychl si, že se nikdo z hráčů nenakazil koronavirem v předchozím kole na půdě FCSB, který měl v týmu řadu pozitivních testů. "Kdybychom měli být ve větším počtu pozitivní, máme problém jak vrata. To byla ta klíčová otázka před tímto zápasem. I pan (majitel Ludvík) Karl včera dlouho čekal na výsledky testů," podotkl Hoftych.

"Nakonec jsme nezůstali zavření na hotelu. Vyhodnotili jsme si to tak, že jestli je někdo v tuhle chvíli rizikový, jsme to my, že problém by byl mezi námi. Takže je nesmysl zůstávat na hotelu, protože nakonec bychom si to paradoxně předali my sami sobě. Hráči samozřejmě věděli doporučení, že se zbytečně nemají potulovat někde, kde je hodně lidí. Ale že bychom jim zavřeli papulu rouškou a dávali je do skafandru, to odmítáme," dodal.

APOEL už si čtyřikrát zahrál skupinu Ligy mistrů a v roce 2012 došel do čtvrtfinále. "Popereme se s kvalitním a zkušeným soupeřem, rekordmanem v kyperské lize, několikrát účast v základní skupině Ligy mistrů, v Evropské lize. Je to velké jméno. Mají ofenzivní sílu, dopředu zkušené hráče. Co se týče individuální kvality, je to hodně podobné jako u nás Plzeň. Hodně pracují s míčem, hrají jeden na jednoho, hráči hodně rotují. V základní sestavě tam není jediný domácí hráč, řekl bych, že je to takové celosvětové mužstvo," uvedl Hoftych.

"My možná na tato mužstva někdy umíme zahrát líp než na ta, která obranu zavřou a jsou zarputilá. Víme, že tam může chybět trochu té týmovosti. Na to budeme sázet, abychom v tomhle byli o stupeň víc než soupeř. Podobně jako u nás jim přišlo hodně nových hráčů. Nemají to ještě tolik konsolidované, to také může být naše výhoda," přemítal Hoftych.