Hofmann poprvé zažil zápas, v němž dal tým v oslabení tři góly

Příbram - Fotbalista Slovácka Stanislav Hofmann poprvé v kariéře zažil zápas, v němž dal tým v oslabení tři branky. Celek z Uherského Hradiště navzdory vyloučení Jana Navrátila z 15. minuty zvítězil ve 20. ligovém kole v Příbrami vysoko 4:1 a poskočil na třetí místo tabulky. Hofmann coby stoper k výhře přispěl úvodním gólem a poté vybojovanou penaltou.

"Takový zápas, kdy tým v deseti vstřelí tři branky, jsem ještě neviděl. Ale u nás to je vždy o první brance, pak se uklidníme a hrajeme svoji hru. Nevím, jak by to však vypadalo, pokud bychom inkasovali v tom nezvládnutém úvodu," řekl v nahrávce pro média Hofmann a připomněl úvodní minuty, kdy byla aktivnější Příbram.

Pak však v 11. minutě po chybě brankáře Ondřeje Kočího otevřel skóre. Přestože třicetiletý hráč nastupuje na pozici středního obránce, trefil se už počtvrté v ligové sezoně.

"Míč se vrátil z druhé strany a měl jsem k němu blízko. Tak jsem křikl na Michala Kadlece, aby mi ho přenechal. Pak už nebylo složité ho dostat do branky," konstatoval Hofmann.

Jeho tým vyhrál posedmé z posledních osmi kol a nečekaně poskočil už na třetí příčku v tabulce o bod před Jablonec. Slovácko si tak opět polepšilo v boji o pohárové příčky. "Byla to pro nás velká motivace se po dnešku dostat na třetí místo před Jablonec a v příštím kole si to vzájemně rozdat v přímém souboji," dodal Hofmann.