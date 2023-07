Hodnota zlata v portfoliu ČNB od začátku roku vzrostla o 65 procent

Praha - Hodnota zlata v portfoliu České národní banky (ČNB) se od začátku roku zvýšila o 65 procent na 26,049 miliardy korun. Vyplývá to z bilance centrální banky k 30. červnu, kterou dnes banka zveřejnila na svých internetových stránkách. Guvernér ČNB Aleš Michl už v minulosti oznámil záměr nakoupit do rezerv více zlata. ČNB detaily ohledně správy devizových rezerv nekomentuje.

Hodnota zlata v rezervách banky podle bilance ve druhém čtvrtletí zrychlila růst. Zatímco za první kvartál se zvýšila o 2,705 miliardy korun, za druhý hodnota narostla o 7,559 miliardy korun.

Hodnota zlata v rezervách se vyvíjí v závislosti na objemu drženého zlata, ale také na vývoji cen zlata na trzích. Na počátku roku se zlato obchodovalo za zhruba 1830 dolarů (40.300 korun) za troyskou unci (31,1 gramu), v polovině roku to bylo zhruba 1900 dolarů (41.800 korun) za troyskou unci. Zlato se tak zhodnotilo zhruba o tři procenta.

Podle organizace Světová rada pro zlato (World Gold Council) Česko prostřednictvím ČNB v prvním čtvrtletí zvýšilo zlaté rezervy o 1,54 tuny na 13,5 tuny. Zaznamenalo pátý největší nárůst zlaté zásoby v tomto období.

Guvernér ČNB Michl loni zmínil, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit až ke 100 tunám zlata. Minulý týden v rozhovoru v deníku Právo řekl, že takový objem zlata by zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.