Hodnota trhu s kryptoměnami překonala bilion dolarů

Londýn - Celková hodnota trhu s kryptoměnami dnes poprvé překročila hranici jednoho bilionu dolarů (21,3 bilionu Kč). Informoval o tom server CNBC. Cena nejznámější kryptoměny bitcoin přitom vystoupila na další rekord, podle specializovaného webu CoinDesk se dostala až na 37.739,08 dolaru (přes 800.000 Kč).

Za růstem hodnoty bitcoinu podle odborníků stojí řada faktorů, včetně nákupů ze strany velkých institucionálních investorů. Od začátku roku si tato kryptoměna připisuje zhruba 29 procent a za posledních 12 měsíců více než 380 procent.

Mnozí zastánci bitcoinu tuto kryptoměnu označují za "digitální zlato", které může sloužit jako bezpečné útočiště v období nejistoty a jako pojistka proti inflaci. Analytici americké investiční banky JPMorgan tento týden uvedli, že cena bitcoinu by se mohla v dlouhodobějším horizontu vyšplhat až na 146.000 dolarů (přes tři miliony Kč).

Zájem o bitcoin jakožto pojistku proti růstu cen podporují nyní rozsáhlé rozpočtové výdaje, kterými se vlády po celém světě snaží kompenzovat negativní ekonomické dopady koronaviru. Podle analytiků by tyto výdaje mohly vést k vzestupu inflace.

Analytik Simons Chen ze společnosti Babel Finance předpověděl, že investiční manažeři budou zvažovat větší využití kryptoměn při diverzifikaci aktiv, protože hledají alternativní investice, které by sloužily jako ochrana před inflací a geopolitickými riziky. Upozornil, že do nákupů kryptoměn se v poslední době zapojila také řada drobných investorů, kteří se obávají, že by mohli zmeškat příležitost k dosažení snadných a rychlých zisků.

Někteří kritici, například ekonom David Rosenberg ze společnosti Rosenberg Research, však bitcoin označují za bublinu, upozorňuje CNBC. Bitcoin zažil prudký růst už v roce 2017, kdy se jeho cena vyšplhala na téměř 20.000 dolarů. V následujícím roce však zažil strmý pád a jeho cena se ocitla až v blízkosti 3000 dolarů.