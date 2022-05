Hodnota technologických gigantů v USA klesla za 3 dny o bilion USD

New York - Hodnota největších technologických firem ve Spojených státech se kvůli propadu akciových trhů jen za poslední tři obchodní dny snížila o více než bilion dolarů (téměř 24 bilionů Kč). Týká se to firem, jako je Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Nvidia či Meta Platforms, které patří ve svém oboru zároveň i k největším na světě. Vyplývá to z dat provozovatelů burz.

Tržní hodnota výrobce elektroniky Apple, který je nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou, od středy minulého týdne klesla o více než 200 miliard USD (4,7 bilionu Kč). Pohybuje se tak nyní kolem 2,5 bilionu USD (zhruba 59 bilionů Kč).

Minulý týden ve středu americká centrální banka (Fed) zvýšila svůj základní úrok o půl procentního bodu do pásma 0,75 až 1,00 procenta a potvrdila, že bude ve zvyšování úroků pokračovat svižným tempem. Šéf Fedu Jerome Powell nicméně na novinářský dotaz odpověděl, že jeho tým neuvažuje o výraznějším zvyšování než o půl procentního bodu na každém zasedání.

Mnohem lépe si vedou akcie firem z tradiční ekonomiky, třeba výrobce polévek Campbell Soup či prodejci potravin General Mills a J.M. Smucker, upozornil server CNBC. Předpoklad vyšších úroků totiž více doléhá na firmy, které se při dalším růstu spoléhají na úvěry, což bývají často inovátorské firmy z odvětví vyspělých technologií. Při dražších úvěrech se jim zvyšují splátky, takže pak mívají i nižší zisk.

Po komentářích šéfa Fedu, že není důvod zvyšovat základní úrok ve výraznějších krocích než o půl procentního bodu, akcie zamířily prudce vzhůru. Optimismus ale od té doby vyprchal. Už ve čtvrtek akcie oslabily a propadu se nevyhnuly ani v pátek a pak tento týden v pondělí. Klíčový akciový index S&P 500 klesl pod 4000 bodů a od středečního závěru odepsal zhruba sedm procent.

Hodnota Microsoftu od minulé středy klesla zhruba o 189 miliard dolarů, zatímco hodnota Tesly se snížila o 199 miliard USD. Tržní hodnota Amazonu se snížila o 173 miliard, hodnota Alphabetu, majitele firmy Google, pak o 123 miliard USD. Elektrotechnická společnost Nvidia je levnější zhruba o 85 miliard a společnost Meta Platforms, vlastník facebooku, asi o 70 miliard dolarů.