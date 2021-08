Hodil jsem klukům klacek pod nohy, litoval slávistický brankář Kolář

Budapešť - Brankáři slávistických fotbalistů Ondřeji Kolářovi bylo po prohře 0:2 v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi do breku. Mrzelo ho, že mu těsně před pauzou za bezgólového stavu po malé domů od obránce Tarase Kačaraby míč smolně přeskočil nohu a skončil v síti. Reprezentační gólman litoval, že tím spoluhráčům hodil klacek pod nohy. Navzdory dvoubrankové ztrátě ale věří, že je v silách Pražanů v odvetě dvojutkání ještě zvrátit.

"Zápas byl strašně smolný, pro mě obzvlášť. Vytvořil jsem takovou hloupost, nebo mi to skočilo přes nohu a dostal jsem soupeře na koně. Do té doby jsme hráli výborně, měli jsme tlak. Pak se chytili lidi a tlačili je. Měli jsme i smůlu, dnes to nevyšlo," řekl v nahrávce pro média od klubu Kolář.

Ve 44. minutě na něj Kačaraba ve skluzu poslal malou domů, míč před brankářem skočil a dostal se do sítě. "Mrzí mě, že jsem nepomohl klukům, že jsem jim hodil klacek pod nohy. Dřeli jsme, připravovali jsme se na to a taková hloupost je posadila na koně. Je mi z toho do brejku. Mrzí mě to kvůli fanoušků a hlavně kvůli kabině. Tohle jsme si nezasloužili," uvedl Kolář.

"Šel jsem zachraňovat situaci, viděl jsem, že David (Zima) už to nestíhá. Chtěl jsem to udělat před vápnem, dal jsem přihrávku dozadu. Pak už jsem situaci neviděl, Koli říkal, že to skočilo. Myslím, že jsem to možná neměl dávat na bránu, ale tak, aby šel balon vedle brány," litoval Kačaraba.

Ukrajinský stoper prožil smolný zápas, ve 49. minutě fauloval ve vápně Myrta Uzuniho a Igor Charatin z penalty zvýšil. "Mají se takové penalty pískat, nebo nemají? Nevím. Já nechtěl nic udělat, nějak ho trefit. Blokoval jsem jeho střelu nebo přihrávku. Pak pokračoval a běžel do vápna. Musím se na to ještě podívat," přemítal Kačaraba.

Kolářovi chyběly centimetry, aby penaltu vyrazil. "Připravoval jsem si ho na tu stranu. Bylo vidět, že je zkušený, že se na mě díval do poslední chvíle. Kdybych šel dřív, on by to uklidil. Musel jsem čekat do poslední chvíle. Byly to centimetry, které mi chyběly. Bohužel jsem na to nedosáhl," uvedl Kolář.

Hned vzápětí zasáhl proti samostatnému úniku a uchránil Slavii od třetího inkasovaného gólu. "Pro mě to bylo obzvlášť důležité, protože za celý zápas na mě nic nešlo. Něco jsem chytil až za stavu 0:2, smutné pro mě. Ale věřím, že tenhle moment by nás mohl nakopnout," řekl Kolář.

"Je to 0:2. Když se nepočítají venkovní góly, tak věřím, že to doma urveme a postoupíme. Máme na to. Dnes jsme viděli, že jsme byli lepším týmem," dodal šestadvacetiletý gólman.