Hobojista Veverka nahrál hudbu klasiků, Žbirky i Led Zeppelin

Praha - Světově proslulý hobojista Vilém Veverka, který mimo jiné spolupracoval s hráči Berlínské filharmonie, natočil album na pomezí stylů a žánrů. Crossoverová nahrávka Next Horizon obsahuje skladby Johanna Sebastiana Bacha, Ennia Morriconeho a Ástora Piazzolly, ale také skupiny Led Zeppelin, Mariána Vargy, Zdeňka Merty, Miroslava Žbirky a Martina Hyblera. Tato jména jsou výsledkem dramaturgického uvažování Veverky. Přední český hobojista to uvedl v rozhovoru s ČTK.

"Jedním z největších úkolů bylo, aby mix autorů působil i přes různorodost kompaktně a aby výběr byl logický. Je to moje selekce na základě dlouhodobého uvažování a ověřování si na koncertech," řekl Veverka.

Next Horizon, kam poskládal vedle sebe klasiku, filmovou i populární hudbu, nahrál Veverka se svou formací Ultimate W Band. Mezi hosty si přizval houslového virtuosa Pavla Šporcla. Právě Šporcl před časem také natočil crossoverovou desku Sporcelain. Další představitel klasické hudby Štefan Margita zase nazpíval albu Melancholie zcela věnované muzice na pomezí žánrů. "Album Štefana Margity jsme měl hodně naposlouchané, desku Pavla (Šporcla) tak dobře neznám, ale spolupracujeme spolu už několik let, takže mi přišlo logické ho oslovit. Svým uvažováním k sobě máme blízko," uvedl Veverka.

Na albu Next Horizon se nachází také skladba Kashmir hardrockové kapely Led Zeppelin. "Hledám další inspiraci. Vystačil bych si i nadále s čistou klasikou, ale cítím potřebu se vyvíjet. Proto ty impulzy s jiných oblastí, ať jsou to Led Zepplin nebo Marián Varga a jeho fantastické zpracování Concerta D dur Josepha Haydna," sdělil Veverka. "Nejde o to, jestli je to hudba populární nebo rocková, ale je to o tom, že je to hudba, která v té interpretaci obstojí. Ve výsledku je pro mě podstatná jenom kvalita. A v tom je moje svoboda," dodal.

Veverka neváhal na desku zařadit ani známou skladbu Mira Žbirky Balada o poľných vtákoch. Zároveň společně s Michalem Pavlíčkem v listopadu vystoupí ve Žbirkově televizním pořadu Doupě. Na albu nechybí ani tvorba Ennia Morriconeho, konkrétně skladby Romanza Quartiere a Gabriel's Oboe. "Morriconeho hudba je specificky lyrická a v té lyrice až melancholická. Hoboj umocňuje Morriconeho melodiku a bez těch skladeb by se moje nové album prostě neobešlo. Samozřejmě jsme nevěděli, že po natočení alba bude Morricone po smrti, v době natáčení byl ještě autorem žijícím," podotkl.

Předchozí album Veverka před dvěma lety nahrál s mezinárodním souborem Ensemble Berlin Prag, který tvoří hráči Berlínské filharmonie. Nahrávka obsahuje šest sonát významného barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Dvaačtyřicetiletý přední český hobojista začínal jako šestiletý hrou na zobcovou flétnu. Poté hrál na klavír a s hobojem se setkal ve svých dvanácti. Jeho učitelem byl František Xaver Thuri. Je známý také jako turista, který umělecky fotografuje hory. "Dost podstatným tématem, co se týká fotografické tvorby, se pro mě v posledních letech stal Island a vůbec sever Evropy. V budoucnu mám ambici vydat na toto téma knihu fotografií zaměřenou na tuto oblast," dodal Veverka.