Hnutí STAN vyloučilo Hlubučka obviněného v kauze Dozimetr

Praha - Vládní hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vyloučilo bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, uvedl dnes server Seznam Zprávy. Hlubuček patří mezi obviněné v kauze Dozimetr, která se týká korupce v pražském dopravním podniku. Proti vyloučení se může odvolat.

O vyloučení bývalého náměstka pražského primátora a starosty Lysolají Hlubučka rozhodl rozhodcovský a smírčí výbor hnutí STAN. "Ještě to ale není pravomocné," řekla serveru Seznam Zprávy mluvčí STAN Sára Beránková. Hlubuček nereagoval na dotaz, zda se v patnáctidenní lhůtě odvolá. Pokud by odvolání podal, rozhodovalo by o něm předsednictvo hnutí.

V kauze Dozimetr policie loni obvinila Hlubučka, bývalého finančního ředitele DPP Mateje Augustína nebo podnikatele Michala Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky.

Kvůli kontaktům s Redlem tehdy rezignoval ministr školství Petr Gazdík (STAN), europoslanec Stanislav Polčák ze stejného důvodu pozastavil své členství ve STAN. Toto pondělí pak Polčák na twitteru oznámil, že členství v hnutí po osmi měsících obnovil, protože doložil, že s kauzou kolem pražského dopravního podniku nemá nic společného.