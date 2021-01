Hnutí STAN odsouhlasilo smlouvu o volební koalici s Piráty

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) schválilo koaliční smlouvu s Piráty o spolupráci v letošních sněmovních volbách. Dohodu, kterou oba subjekty dopracovaly před Vánocemi, dnes širší vedení STAN v hlasování podpořilo 92 procenty hlasů, řekl novinářům předseda Starostů Vít Rakušan. Piráti budou o vzniku koalice definitivně rozhodovat na svém sobotním celostátním fóru.

Koaliční smlouvu s programovými východisky vypracovali Piráti a STAN koncem loňského roku. Hnutí STAN má podle ní obsadit první pozici kandidátky ve čtyřech krajích, celostátním lídrem uskupení má být předseda Pirátů Ivan Bartoš. Mezi programové priority patří například nízké daně, dostupná zdravotní péče v regionech, ochrana klimatu, inovace či transparentní vládnutí.

Rakušan doufá v to, že Piráti v hlasování spolupráci také podpoří. Strany podle něj chtějí společně dát Česku naději, že po období stagnace a vládě populismu může zažít velkou změnu. "Je to odvážný projekt, který dává dohromady subjekty, které jsou určitě v mnoha věcech odlišné," konstatoval. Populistická řešení chtějí ale podle něj nahradit věcností, otevřeností a skutečně protikorupční politikou.

Rakušan řekl, že kvůli desetiprocentnímu zisku dohoda nevznikla. "Věříme, že to bychom dokázali získat i v samostatném postupu," uvedl. Koalice má ambici volby vyhrát a cílí na víc 25 procent hlasů. "Není to jen zbožné přání, které se nemůže uskutečnit, ale je to něco, co se v této zemi může stát. Po těch letech, kdy dominovalo jedno hnutí (ANO), se objevuje řešení, které má potenciál v těchto volbách zvítězit," řekl.

Hnutí STAN bylo zaregistrováno v srpnu 2004 a současný název nese od února 2009. V prvních volbách do Sněmovny, ve kterých jeho členové kandidovali, spolupracovalo v roce 2010 s TOP 09. Smlouva o strategické spolupráci s TOP 09 skončila s rokem 2012. Novou volnější dohodu uzavřely subjekty na podzim 2013. V listopadu 2016 se dohodly na ukončení spolupráce.

Před posledními volbami do Sněmovny se začala rodit spolupráce mezi STAN a KDU-ČSL. Začátkem roku 2017 Starostové přijali nabídku lidovců na dlouhodobou spolupráci. Kvůli nízkým preferencím však později KDU-ČSL koalici zrušila, nabídla STAN místa na své kandidátce, což vedení hnutí nepřijalo a rozhodlo se kandidovat samostatně. Ve volbách získalo šest mandátů za 5,18 procenta hlasů.

Starostové a Piráti počítají s tím, že budou mít samostatné poslanecké kluby. "Zároveň ale říkáme: spolu do vlády, spolu do opozice," řekl Rakušan.