Praha - Vítěz voleb v jedenácté městské části Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) nabídlo post starosty Pirátům. Uskupení HPP11 a Piráti mají v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu dohromady 22 mandátů, potřebují tak sehnat třetího koaličního partnera. HPP11 chce s nabídkou na vytvoření koalice znovu oslovit ANO. ČTK to dnes sdělila dvojka HPP11 Šárka Zdeňková. Vyjednávání na Jižním Městě komplikují dlouhodobě napjaté vztahy mezi uskupeními.

"HPP11 se po dlouhých interních jednáních rozhodlo vzdát se postu starosty, a to ve prospěch ve volbách druhé České pirátské strany. Ta dosud vyčkává s rozhodnutím, zda bude pokračovat ve spolupráci s HPP11 na změně kurzu Prahy 11, nebo se připojí k dosavadnímu vládnoucímu bloku ANO/TOP 09/ODS, který má ve svých řadách trestně stíhané zastupitele. Přestože o kompetencích ani postu starosty nebyla dosud na jednáních řeč, rádi bychom jako vítěz voleb znovu ukázali, že myslíme snahu o nalezení kompromisu a optimálního řešení povolební situace na Praze 11 vážně," uvedla Zdeňková.

Piráti v úterý vyzvali HPP11, aby do 30. října do 16:00 hodin předložilo návrh deklarace koalice, která by zaručila vznik silné koalice pro čtyři roky. V opačném případě chtějí hledat partnery pro koalici sami. Již dříve nabídl Pirátům spolupráci blok tří stran, ANO, TOP 09 a ODS. Podle HPP11 strany z tohoto bloku odmítají jednat samostatně.

HPP11 pod vedením bývalého starosty a aktivisty Jiřího Štylera získalo ve volbách 13 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, kteří obsadí devět křesel. Sedm mandátů získalo ANO, šest mandátů koalice TOP 09 a STAN, pět křesel obsadí ODS, tři uskupení Jižní Město - náš domov (JMND) a zbývající dva mandáty SPD.

Většina stran však odmítá vyjednávat s některým z dalších úspěšných uskupení. HPP11 odmítá spolupracovat s JMND, SPD a ODS. Podle HPP11 jsou tři zastupitelé ODS trestně stíháni. Piráti odmítají jednat s trestně stíhanými zastupiteli i se zastupiteli, kteří kumulují funkce. S HPP11 odmítá spolupracovat ODS a volební koalice TOP 09 a STAN, která zároveň vylučuje spolupráci s SPD. ANO je naopak ochotné vyjednávat se všemi, v polovině října však pozastavilo s HPP11 jednání.

Po volbách je tak v Praze 11 patová situace. Utvořily se dva podobně silné bloky stran, z nichž ani jeden nemá potřebnou většinu. Vítěz voleb Hnutí pro Prahu 11 chce spolupracovat s Piráty, s nimiž má dohromady 22 zastupitelů. Druhý blok stran ANO, ODS, TOP 09 a STAN má dohromady 18 zastupitelů.

Ve volbách v roce 2014 vyhrálo v městské části HPP 11 s 18 mandáty. Druhé skončilo hnutí ANO s devíti mandáty, TOP 09 s pěti křesly, ČSSD se čtyřmi a ODS, KSČM a Jižní Město - náš domov obsadily každá tři křesla. Po minulých volbách vládla v městské části koalice HPP 11, ANO a TOP 09 pod vedením Jiřího Štylera. Koncem roku 2016 se koalice rozpadla a zastupitelstvo Štylera odvolalo. V lednu 2017 byl starostou zvolen Petr Jirava (ANO), radnici vládne TOP 09 s ANO a nezávislými s podporou několika dalších zastupitelských klubů.

Praha 11, v níž žije 77.600 obyvatel, je na jihu hlavního města. Městská část zahrnuje katastrální území Chodova a Hájů.

Hradecká koalice si rozdělila radu: ANO 5, ODS 4 a zelení 2 místa

Hnutí ANO, které zvítězilo v obecních volbách v Hradci Králové, by mohlo mít v jedenáctičlenné radě města pět míst. ODS by mohla mít čtyři a uskupení Změna pro Hradec a Zelení dvě křesla. Trojkoalice se také předběžně dohodla na gescích pro své čtyři náměstky. Monika Štayrová (ANO) by měla mít na starosti ekonomiku a finance, Věra Pourová (ANO) majetek, Jiří Bláha (ODS) investice, rozvoj a územní plán a Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení) životní prostředí a sociální oblast.

Informaci z twitteru ČT potvrdil ČTK kandidát na primátora Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS). "Takto jsme se na tom předběžně domluvili. Není to možná konečné, definitivní rozdělení," řekl ČTK Hrabálek. Dohodu musí podle něj ještě schválit grémia stran. "Všechno je zatím tak, jak se dohodly vyjednávací týmy, nemusí to stoprocentně takto být," dodal.

Trojkoalice ANO, ODS a uskupení Změna pro Hradec a Zelení má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 19 hlasů. Na úterý 30. října je naplánované ustavující zasedání královéhradeckého zastupitelstva. Předtím má být podepsána koaliční smlouva.

Občanským demokratům funkci primátora nabídlo ANO, protože právě na ODS záleželo, zda koalici nakonec sestaví vítězné ANO, nebo druhý Hradecký demokratický klub (HDK) dosavadního primátora Zdeňka Finka. ANO od počátku vyjednávání preferovalo koalici s ODS a Změnou pro Hradec. Trojkoalice se snažila získat ke spolupráci i další demokratické strany. Piráti a Koalice pro Hradec, jež reprezentuje lidovce, ale vstup do koalice s vítězným ANO odmítli a stejně tak jako HDK a KSČM zamířili do opozice.

ANO má v zastupitelstvu 11 mandátů, HDK získal sedm mandátů, ODS a Piráti po pěti. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení získalo tři křesla, stejně jako Koalice pro Hradec a KSČM.

V Hradci Králové dosud vládla koalice HDK, který před čtyřmi lety volby vyhrál, s ČSSD, TOP 09 a Koalicí pro Hradec. V opozici byly ANO, KSČM, ODS a Změna pro Hradec.