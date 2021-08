Hnutí Přísaha dá do kampaně do 15 mil. Kč, zahájilo její finální část

Praha - Politické hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty dnes v Hradci Králové prezentací volebního programu, krajských lídrů a programových garantů zahájilo finální část volební kampaně do říjnových sněmovních voleb. Vstoupilo do ní s heslem Jdeme do nich! Do kampaně hodlá hnutí investovat do 15 milionů korun, zatím pro kampaň získalo na transparentní účet 13,8 milionu korun, řekl Šlachta ČTK a České televizi.

Hnutí Přísaha má podle průzkumů šanci dostat se do Sněmovny. Podle srpnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by hnutí Přísaha mohlo při volbách získat šest procent hlasů. Červencový model agentury Median hnutí přisoudil zisk 6,5 procenta.

Cílem Přísahy je podle Šlachty překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Voliče hodlá oslovit hlavně kontaktní kampaní. "Již jsem sedm měsíců na cestách. Absolvovali jsme setkání v 186 místech ČR. Dobrovolně pro nás pracuje 5000 lidí," řekl.

Pokud by se Přísaha do Sněmovny dostala a vyjednávala o vládní účastí, nešla by podle Šlachty do vlády s někým, "kdo je trestně stíhaný nebo obžalovaný". Kdyby se Přísaha přes pět procent nedostala, její působení na politické scéně podle Šlachty neskončí. "Chceme stavět komunální volby v roce 2022," řekl.

Hlavním programovým tématem hnutí je podle Šlachty boj s korupcí a klientelismem. Hnutí také chce zrychlit práci soudů či usilovat o zachování české identity. Odmítá přijetí eura, kvóty na uprchlíky či privatizaci páteřních nemocnic. V souvislosti s covidem-19 slibuje Přísaha prošetření všech zakázek z doby nouzového stavu. "Miliardy z našeho společného rozpočtu tekly do kapes pochybných firem," uvádí Přísaha v programu k takzvaným "covidovým" zakázkám. V oblasti daní má Přísaha cíl "žádné daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022".

Programovými garanty Přísahy jsou například pro zdravotnictví bývalý náměstek ministra zdravotnictví Aleksi Šedo, pro hospodářskou politiku bývalý člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek a pro obranu a bezpečnost ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky a bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek.

Registraci od ministerstva vnitra hnutí získalo letos v dubnu. Jeho oficiální název je Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty. Na konci června v Ostravě zvolili členové hnutí Šlachtu předsedou. Při volbě neměl protikandidáta. Prvním místopředsedou se stal Tomáš Sochr a druhým místopředsedou Jaroslav Pelc, oba jsou bývalými Šlachtovými kolegy od policie.

Šlachta kandiduje jako lídr v Jihomoravském kraji. Sochr je jedničkou ve Středočeském kraji a Pelc v Ústeckém kraji. V Praze Přísahu do voleb vede bývalý prezidentský kandidát Jiří Hynek. V Moravskoslezském kraji povede Přísahu do voleb Jiří Komárek, bývalý Šlachtův spolupracovník z protimafiánského útvaru. U policie působili i lídr v Olomouckém kraji Václav Vévoda a jednička v Pardubickém kraji Zdeňka Víchová.

Na všech kandidátkách je podle Šlachty zapsáno 14 bývalých policistů, tedy 3,5 procenta ze všech kandidátů. Odmítl tím červnový výrok bývalého premiéra Petra Nečase, který Přísahu označil za "fízlovskou partu". V roce 2013 Šlachtou vedený Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zasáhl v kauze týkající se mimo jiné blízké spolupracovnice tehdejšího premiéra Nečase (ODS) Jany Nagyové (nyní Nečasové) a údajné politické korupce. Zásah vedl až k pádu vlády.