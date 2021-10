Hnutí Otevřeme Česko sbírá podpisy na prezidentskou kandidaturu svého šéfa

Praha - Hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES zahájilo sběr 50.000 podpisů potřebných pro postavení kandidáta do prezidentských voleb, které by měly být v lednu 2023. Hnutí, které se zviditelnilo protesty proti opatřením vlády ke zmírnění epidemie koronaviru, nominovalo na funkci hlavy státu svého předsedu Jakuba Olberta. ČTK to dnes oznámil spoluzakladatel hnutí Jiří Janeček.

Výsledky parlamentních voleb podle Janečka nezaručují občanům ochranu svobod a dodržování ústavy. "Naší největší prioritou je ochrana práv a svobod, ochrana soukromého podnikání a zastavení segregace občanů na základě testování nebo očkování," uvedl. Ve sněmovních volbách počátkem tohoto měsíce hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu, za které Olbert a Janeček kandidovali, získalo méně než půl procenta hlasů.

Druhé funkční období prezidenta Miloše Zemana končí v březnu 2023. Zeman ale kvůli svým zdravotním potížím možná přijde o své pravomoci dříve. Zájem o funkci prezidenta už dříve projevili například generál Petr Pavel a hudebník Michael Kocáb. Média spekulují i o kandidatuře končícího premiéra Andreje Babiše (ANO), šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS), předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského nebo opakované účasti senátorů Pavla Fischera a Marka Hilšera.