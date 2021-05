Hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES bude pořádat tzv. petiční trhy

Praha - Politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES bude pořádat takzvané petiční trhy. Při nich rozestaví po náměstích petiční stánky, bude u nich čepovat pivo a plánuje koncerty. Novinářům to dnes řekli předseda Jakub Olbert a místopředseda Jiří Janeček. Hnutí dnes také kritizovalo postup při rozvolňování opatření proti šíření covidu-19. Podle nich ubírá na osobních svobodách.

Hnutí vzniklo sdružením lidí, kteří nesouhlasí s kroky vlády proti šíření covidu. V minulosti organizovalo protestní akce nebo vyzývalo restaurace a další podniky, aby navzdory nařízením otevřely.

Petiční trhy se budou konat na náměstích. "Počítáme s 50 petičními stánky dokola a každý, kdo má petici, názor nebo myšlenku, tak ho přijmeme a přidělíme mu petiční stánek a vytvoříme takové politické kolbiště. Věříme, že z toho vzejde něco nového," řekl Janeček.

Lidé se podle představitelů hnutí na jednom místě seznámí s řadou názorů. Zároveň to podle nich pomůže organizátorům petic při oslovování veřejnosti.

Poprvé se takový trh uskuteční 15. května v Praze, kdy hnutí plánuje koncert a čepovat pivo. Konkrétní místo, kde se uskuteční, zástupci hnutí nechtěli zveřejnit. "Zahájíme akci tiskovou konferencí, kde seznámíme všechny s programem," řekl Janeček.

Předseda hnutí Olbert kritizoval způsob rozvolňování opatření proti covidu. V nich se podle něj na některá odvětví služeb zapomnělo, jako příklad uvedl tetovací salony. Ty se mají podle pondělního vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) otevřít od pondělí 10. května.

Problémem je podle něj Olberta například to, že kadeřnice musí evidovat zákazníky, což nemá oporu v zákoně, a je tím porušováno dodržování GDPR. Podle Olberta jsou oklešťovány osobní svobody. Janeček řekl, že za vládou nastavených podmínek kadeřnice zkrachují. "Vláda řekne, že mají otevřeno, ale kadeřnice mít zákazníky nebudou, pokud budou požadovat po lidech testy a osobní údaje," řekl Janeček.

Olbert kritizoval také celkový postup vlády proti pandemii. Podle něj vláda necílila s opatřeními na lidi, kteří byli nejvíce ohroženi. "Jediné, co dělali, že zavírali lidi," řekl Olbert.

Hnutí nyní chystá kampaň do podzimních voleb do Sněmovny. "Chceme být co nejvíce v ulicích. Věřím, že lidé otevřou oči, Babišova vláda škodí zemi," řekl Janeček. Do konce týdne hnutí donese do Sněmovny petici za otevření Česka s 15.000 podpisy, dodal.