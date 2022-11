Hnutí ANO zamezilo zrychlenému schvalování změn ve zřizování datových schránek

Praha - Poslanci opozičního hnutí ANO zamezili dnes ve Sněmovně zrychlenému schvalování vládní novely, jež zcela ruší automatické zřizování datových schránek obyvatelům. Fyzické osoby by podle předlohy i od ledna mohly získat datovou schránku výhradně na základě své žádosti, jako je tomu nyní. Podle poslanců ANO je novela krokem zpět v digitalizaci státu, bude prosazovat jen časový odklad povinného zřizování datových schránek. Vládní poslanci naopak argumentovali dopady na lidi s nižšími digitálními dovednostmi.

Vládní žádost o schválení předlohy už v úvodním kole vetovalo svými podpisy 54 poslanců ANO, podle jednacího řádu je jich potřeba nejméně 50. Novela na závěr prvního čtení odolala návrhu Roberta Králíčka (ANO) na zamítnutí a zamířila k posouzení do výboru pro veřejnou správu. Poslanec STAN Petr Letocha prosadil podstatné zkrácení 60denní lhůty, kterou výbory na projednání návrhů zákonů mají, a to na jeden den.

"Datové schránky jsou moderní a bezpečný způsob komunikace se státem," uvedla Jana Mračková Vildumetzová. Hnutí ANO bude podle ní při dalším projednávání předlohy navrhovat odklad zahájení automatického zřizování datových schránek obyvatelům na 1. červenec 2024. Stejně by to mělo platit pro nepodnikající právnické osoby, jako jsou bytová družstva a spolky, poznamenala. Podle dosud platného zákona mají od ledna dostat datovou schránku obyvatelé, kteří se například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu.

Ministerstvo vnitra označilo takový plán za "příliš ambiciózní". Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, vnímají to ale podle zdůvodnění novely jako příliš zatěžující. Letocha (STAN) dnes řekl, že jde zejména o ochranu asi 17 procent obyvatel s malou digitální gramotností. Zřízení schránky by jim podle něho mohlo přinést víc škody než užitku. "Obáváme se toho, že lidé nebudou vůbec tušit, že se jim schránka zřídila," míní Letocha. Lidé by pak mohli mít problémy nejen s komunikací se státem, ale například také s exekutory, dodal.

Automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity bylo loni schváleno jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona automaticky dostanou dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200.000 právnických osob, které ji dosud nemají. Nyní funguje 1,667 milionu datových schránek, z toho asi tři čtvrtě milionu bylo zřízeno povinně a 910.000 dobrovolně. Schránku si dosud musely povinně zřídit úřady nebo právnické osoby, dobrovolně si ji může založit každý občan.

Prostřednictvím datové schránky lze podat daňové přiznání, zažádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče nebo například zaslat omluvenku dítěti do školy. Informace k datovým schránkám jsou na webech www.chcidatovku.cz a www.mojedatovaschranka.cz.

Původně se předpokládalo, že automatické zřizování datových schránek zákonodárci zruší Letochovým pozměňovacím návrhem k vládní předloze o zřízení Digitální a informační agentury. Poslanci ji budou schvalovat ve středu. Garanční výbor schválení pozměňovacího návrhu nedoporučil, neboť vnitro se rozhodlo přichystat samostatnou novelu.