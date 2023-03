Hnutí ANO vyvolalo další schůzi Sněmovny, tentokrát k České poště

Praha - Poslanci opozičního hnutí ANO vyvolali pátou mimořádnou schůzi Sněmovny v poslední době, tentokrát k situaci v České poště. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) dnes svolala tuto schůzi na středu 8. března odpoledne, informoval ČTK její mluvčí Martin Churavý. Předtím se ve stejný den poslanci sejdou na dvojici jiných schůzí svolaných rovněž z podnětů ANO k návrhu hnutí na zvýšení rodičovského příspěvku o třetinu s následnou pravidelnou valorizací a k cenám potravin.

Už v pátek svolala Pekarová Adamová z podnětů zákonodárců ANO dvě schůze, a to k dostupnosti některých léků a k návrhu na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Termín jejich zahájení bude záviset zejména na postupu nynější mimořádné schůze svolané z podnětu koaličních poslanců ke sporné vládní předloze na snížení červnové valorizace důchodů.

Česká pošta hospodaří v posledních letech v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Provozní výnosy v roce 2021 vzrostly o 400 milionů na 19,55 miliardy korun. Pošta provozuje v zemi zhruba 3200 poboček a poskytuje na základě licence od Českého telekomunikačního úřadu základní poštovní služby na celém území státu.

Stát chce letos zahájit rozsáhlou transformaci České pošty. Jejím cílem bude snížení nákladů a zmodernizování služeb. Řešit se bude podle únorového vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) i možné rozdělení státního podniku a služeb. Pod státem by mohly podle předběžných plánů dál zůstat služby, které nemají ziskový charakter, například listové zásilky. Do druhé odnože by pak mohly přejít služby, které mohou být na trhu konkurenceschopné, třeba balíkové nebo logistické služby. Tato část by mohla mít podle Rakušana podobu akciové společnosti, v níž by měl stát plný nebo alespoň částečný podíl. Pověřený ředitel České pošty Miroslav Štěpán začátkem března řekl, že transformace podniku bude mít dopad na počet poboček i na portfolio produktů a služeb.