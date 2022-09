Hnutí ANO má k novele letošního rozpočtu výhrady, SPD ji nepodpoří

Praha - Vláda navyšuje schodek letošního státního rozpočtu o 50 miliard korun, přičemž kompenzací spojených s válkou se týká jen zhruba 22 miliard Kč. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekla šéfka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Další opoziční hnutí SPD novelu rozpočtu nepodpoří.

Navrhovanou změnou letošního státního rozpočtu prohlubující schodek na 330 miliard korun se poslanci začnou zabývat ve středu. Vláda ji zdůvodňuje dopady ruské invaze na Ukrajinu a vysokou mírou inflace. Kabinet poukazuje hlavně na nárůst cen energií a s tím související ohrožení nízkopříjmových a zranitelných skupin obyvatelstva.

Novelizovaný rozpočet počítá například s osmi miliardami korun na jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě do 18 let pro vybrané rodiny. Dalších 16,5 miliardy korun je určených na pomoc s vysokými cenami energií. Téměř 11 miliard korun si vyžádají letošní valorizace důchodů.

Poprvé v historii České republiky budou výdaje činit více než dva biliony korun, upozornila Schillerová. Vláda podle ní škrtá v dopravě i dalších položkách, navyšuje naopak mandatorní výdaje, které už měly být zaneseny v původním rozpočtu. Přesto některé položky jsou nadále poddimenzované, například kabinet nepočítá s pomocí pro firmy kromě odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie.

"Vláda navyšuje schodek o 50 miliard, přičemž války na Ukrajině, kompenzací s tímto spojených se týká asi 22 miliard, 16 miliard je dorovnání mandatorních zákonných výdajů, které se rozhodně nemohly takovým způsobem změnit za tři měsíce. Zadlužuje nás, ale občanům a firmám se nic nevrací," poznamenala Schillerová.

SPD novelu zákona o státním rozpočtu nepodpoří. "Nesouhlasíme s touto strukturou státního rozpočtu. Jsou tam obrovské výdaje, které v tuto chvíli nejsou potřeba," řekl předseda SPD Tomio Okamura. Zmínil například některé armádní výdaje, které lze podle něj řešit jinak. Šetřit by se mělo podle něj i na odvodech do EU či rozvojové pomoci. "Že bychom ubrali peníze, které ČR posílá na nějaké nesmyslné projekty do Moldavska a dalších zemí," dodal.

SPD chystá řadu pozměňovacích návrhů, přidat by chtěla například miliardu hasičům, policistům a záchranářům, řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. "Tyto věci budeme podávat až ve druhém čtení, nemůžu je úplně konkretizovat," uvedl. Snižovat deficit chce SPD tak, aby se to nedotklo občanů a sociálního systému.

Pozměňovací návrhy připraví také ANO. Nebude navrhovat zamítnutí novely nebo její vrácení k přepracování. "Nechceme si brát občany za rukojmí. Víme, že vláda ty peníze potřebuje využít, proto se budeme snažit opravit tento nedokonalý rozpočet, za nás špatný, pozměňovacími návrhy," dodala Schillerová.