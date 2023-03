Hnutí ANO loni hospodařilo se ztrátou 129,6 milionu Kč, předloni mělo přebytek

Praha - Hnutí ANO hospodařilo v loňském roce se ztrátou zhruba 129,6 milionu korun. Kampaň pro volby do obecních zastupitelstev ho vyšla na 145,4 milionu, do senátních voleb na 17,6 milionu a do prezidentských voleb, v nichž neuspěl předseda hnutí Andrej Babiš, 21,8 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V roce 2021 mělo ANO přebytek 144,6 milionu korun.

Celkové výnosy ANO činily 160,3 milionu korun, o 133 milionů méně než předloni. Ze státního rozpočtu dostalo hnutí 127 milionů na činnost. Na působení politického institutu přispěl stát 12,7 milionu korun. Na členských příspěvcích hnutí bývalého premiéra Babiše vybralo přes 3,5 milionu, dary činily téměř 30 milionů Kč.

Náklady za rok 2022 ANO vyčíslilo na 289,9 milionu korun, což je dvojnásobek proti předloňskému roku. Kampaně stály dohromady zhruba 185 milionů korun, mzdové výdaje činily téměř 39 milionů, což je také dvojnásobek oproti roku 2021. Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr se zvýšil z 19 na 26.

Politické strany a hnutí zpracovávají výroční finanční zprávy vždy v závěru prvního čtvrtletí. Podle zákona o politických stranách mají povinnost zprávy předložit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí každý rok do 1. dubna.