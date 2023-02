Hnutí ANO i SPD pokládají nižší valorizaci důchodů za nepřijatelnou

Praha - Nižší růst důchodů, než aktuálně stanovuje zákon, pokládá opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) za nepřijatelný. SPD bude usilovat o to, aby se valorizace nesnížila, řekl dnes ČTK místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Také opoziční ANO odmítá změnu zákona, jež by umožnila nižší valorizaci, řekla šéfka klubu Alena Schillerová.

Vláda ve středu oznámila, že starobní penze by od června kvůli inflaci mohla vzrůst v průměru o 750 korun. Všichni penzisté a penzistky by měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3 procenta.

Navrhovaných 750 korun odpovídá navýšení zásluhového procentního dílu důchodu o 4,9 procenta. Podle dosavadní úpravy by se procentní výměry měly zvýšit o 11,5 procenta, stojí v návrhu ministerstva práce. To by letos znamenalo růst výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění o 34,4 miliardy korun. Podle úpravy, na které se dohodla koalice, vyjde valorizace letos na 15 miliard korun.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by měl se Schillerovou o věci telefonovat dnes ve 12:30, řekla Schillerová. Hovořit má vicepremiér dnes podle mluvčí ministerstva Evy Davidové on-line také se šéfem poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou.

Schillerová také hovořila o tom, že vláda bude věc schvalovat v pondělí na mimořádném zasedání. Kabinet se na podobě úprav zákona podle mluvčího kabinetu Václava Smolky shodl už ve středu. V pondělí bude schvalovat návrh, který prochází posledními technickými úpravami, na dálku per-rollam, řekl Smolka ČTK. Podobně v polovině ledna schválil pátou verzi zákona lex Ukrajina.

Hrnčíř uvedl, že tato změna je pro SPD nepřijatelná. "Senioři jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin nynější drahotou," vysvětlil. Senioři podle něj očekávají, že je stát nenechá padnout. "Je to změna uprostřed hry. Je tu platná legislativa, která počítá s navýšením o celou částku," doplnil.

SPD bude předkládat pozměňovací návrhy, aby se valorizace neměnily. Hrnčíř připomněl, že hnutí dlouhodobě prosazuje, aby se důchody zvyšovaly všem stejnou částkou, nikoliv procentuálně. "Z tohoto pohledu je ten návrh dobře, ale to snížení je nepřijatelné," uvedl.

Schillerová kritizovala, že ve státním rozpočtu na letošní rok se s mimořádnou valorizací nepočítalo. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle ní "zapomněl na výdaje, které mu ukládá zákon." Proto podle Schillerové vláda nyní požaduje změnu zákona. Návrh ANO považuje za drzost.

Vládní záměr kritizuje i bývalá vládní strana ČSSD, která v posledních volbách vypadla ze Sněmovny. "Vysoké zadlužení ČR znovu odnesou nejvíce ti, kteří jsou na státu zcela příjmově závislí," uvedli dnes sociální demokraté. Kritizují mimo jiné, že rozhodnutí vlády nepředcházela diskuse se sociálními partnery. "Místo konstruktivního hledání nových příjmů do státního rozpočtu v podobě progresivní daně nebo zdanění energetických firem, je vláda odhodlána prostředky získat dalším asociálním opatřením," uvedla ČSSD.