Praha - Obecné fungování hnutí ANO a jeho ideje do budoucna, ale také působení v evropské politice či národohospodářské záležitosti budou v sobotu na celorepublikové ideové konferenci v Ostravě řešit představitelé hnutí. Hosté na ní vystoupí s příspěvky a názory na různé oblasti, například daně, rozpočet, ústavní systém nebo státní příspěvky, sdělila ČTK mluvčí Lucie Kubovičová. Premiér Andrej Babiš uvedl, že hnutí bude řešit také hlavní obrysy programu pro Evropu.

Podle Babiše je potřeba, aby občané věděli, kde a jak má Česká republika vliv na evropské struktury a rozhodnutí. Důležitá je podle něj Evropská rada, v níž Česko zastupuje právě premiér, a Evropský parlament. Nejvýznamnější vliv je na úrovni premiérských zastoupení, míní Babiš.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček dnes ČTK řekl, že se konference bude týkat zejména čtyř hlavních okruhů. Kromě obecného směřování hnutí budou členové řešit národohospodářskou politiku, postavení České republiky v Evropě a mezinárodní politice, ale také ústavně-právní záležitosti.

Ideová konference je podle Kubovičové přípravou na sněm ANO, který se bude konat v sobotu 16. února v Praze a bude se na něm volit vedení hnutí a sestavovat kandidátka do Evropského parlamentu.

Všechny krajské sněmy na předsedu nominovaly Babiše a většina Jaroslava Faltýnka na prvního místopředsedu, kterým je šéf poslaneckého klubu ANO i nyní. Podpořil jej i premiér. O post prvního místopředsedy se bude na základě nominací krajů ucházet i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.

Na pozice řadových místopředsedů nejsilnějšího parlamentního uskupení kraje nominovaly většinou ministra životního prostředí Richarda Brabce, předsedu Sněmovny Vondráčka, Vokřála a Jermanovou. V nominacích se ojediněle objevili také ostravský primátor Tomáš Macura, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo šéf pražského ANO Jan Říčař. O pozici místopředsedy projevil zájem i neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík, pražský krajský sněm jej ale v polovině ledna nemohl nominovat, neboť v té době neměl potvrzené členství ve hnutí předsednictvem ANO. To tak učinilo v úterý, Stuchlík tak může být nominován přímo na celostátním sněmu.

Hnutí ANO by na únorovém celostátním sněmu mělo jednat také o kandidátce pro evropské volby. Před pěti lety vedl ANO do voleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu, s hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Nyní Babiš podpořil do čela kandidátky europoslankyni Ditu Charanzovou, která má podporu i z řady krajských sněmů. Před pěti lety ANO evropské volby vyhrálo, získalo čtyři z 21 českých křesel v Evropském parlamentu.

Babiš hnutí ANO vede od jeho založení a patří i mezi jeho největší sponzory. Zatím nikdy neměl ve volbě předsedy protikandidáta. Na sněmu v roce 2015 dokonce získal 100 procent hlasů, což tehdy kritizoval s tím, že se měl alespoň někdo zdržet. Před dvěma lety ho podpořilo 195 z 210 delegátů.