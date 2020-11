Hnilička: Sportovcům v soutěžích budou stačit dva testy týdně

Praha - Ve všech profesionálních sportovních soutěžích budou stačit maximálně dva testy na koronavirus týdně, i když budou hrát tři zápasy. Dohodly se na tom ministerstvo zdravotnictví a Národní sportovní agentura (NSA), jejíž předseda Milan Hnilička o tom informoval na twitteru. Po zjednodušení obecného předepsání testů před každým zápasem volali hokejisté i představitelé dalších soutěží, které by se rády znovu rozběhly.

Vláda restart profesionálních sportovních soutěží schválila v pondělí, od středy mohly řídící orgány soutěží žádat o výjimku. Tu má zatím schválenou jen první a druhá fotbalová liga. Nejvyšší soutěž se opět rozběhne dnešní předehrávkou 7. ligového kola, v němž Jablonec přivítá Brno.

Ligová fotbalová asociace (LFA) má ve výjimce nově povinnost testovat nejdříve 48 hodin před výkopem, zatímco dosud to bylo 72 hodin. To podle předsedy LFA Dušana Svobody může způsobit logistické komplikace. Mohlo by se to ale změnit, protože Hnilička informoval, že se plošně schválila platnost testů 72 hodin.

O výjimku zažádala i hokejová extraliga, která by se chtěla rozběhnout v sobotu. Právě její zástupci upozorňovali, že vzhledem k nabité termínové listině by bylo velmi obtížné zajistit testování před každým zápasem. V příštím týdnu některé týmy čekají až čtyři zápasy.

Snaha hokejových klubů také směřuje k používání antigenních testů místo PCR testů, které jsou mnohem dražší a stojí kolem 1700 korun za kus. Ve fotbale nově nebude povinnost testovat hráče, kteří v posledních 90 dnech prodělali nákazu koronavirem.

Pokud by to platilo i pro hokej, výrazně by to extraligovým klubům ulehčilo situaci. Vedení Českého svazu ledního hokeje v minulých dnech argumentovalo, že již téměř 80 procent extraligových hráčů koronavirové onemocnění prodělalo.

Své profesionální soutěže chtějí restartovat i halové míčové sporty. Házenkářský svaz chce nejvyšší soutěže mužů a žen obnovit příští víkend. Ve stejném termínu by chtěla začít volejbalová extraliga mužů, ženská nejvyšší soutěž by měla navázat o týden později. Basketbalisté chtějí začít 16. listopadu, ženy o čtyři dny později. Podmínky pro každou soutěž se mohou mírně lišit podle obsahu výjimek, které schvaluje hlavní hygienička Jarmila Rážová.