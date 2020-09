Hnilička považuje nová opatření za rozumná, chystá kompenzace

Praha - Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička považuje nová vládní opatření proti šíření koronaviru za rozumná. S výjimkou fotbalu a hokeje podle něj sportovní prostředí neomezují. Pro profesionální sport ve spolupráci s ministerstvem průmyslu dokončuje mimořádný dotační program, který by měl klubům kompenzovat ztráty.

Hnilička v úterý jednal s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou o připravovaných opatřeních. S vyjednaným kompromisem je spokojený. "Myslíme si, že ta opatření jsou velmi rozumná i v kontextu toho, že jsou časově ohraničená, mluví se o dvou týdnech. Pro většinu sportovního prostředí jsou tato opatření přijatelná a neomezující. Ale samozřejmě pro profesionální soutěže jako fotbal a hokej jsou velmi omezující," uvedl v České televizi před tím, než Prymula na tiskové konferenci opatření oficiálně oznámil.

Pro hokejové kluby ale omezení fanoušků v halách na tisícovku znamená milionové ztráty a některé se už nechaly slyšet, že by za těchto okolností raději přerušily extraligu. "Je to rozhodnutí organizátora soutěže. Možná by to v tomhle období bylo rozumné. Možná by to pomohlo k uklidnění epidemiologické situace," komentoval to někdejší hokejový brankář Hnilička. Na hokejovou extraliga zatím dorazilo nejvíce fanoušků v Pardubicích, kde zápas 2. kola s Plzní vidělo 5118 lidí.

I fotbalové kluby budou počítat ztráty. Na prvoligových stadionech byly od vypuknutí koronavirové pandemie nejvyšší návštěvy. Od září mohly kluby zaplnit stadiony více než z poloviny, pokud dodržely rozdělení do navzájem izolovaných sektorů po maximálně 1000 lidech. Celková maximální povolená kvóta čítala 1000 osob plus 50 procent ze zbývající kapacity daného stadionu.

Zatím nejvíce fanoušků dorazilo do pražského Edenu, který má na fotbalové zápasy kapacitu 19.370 míst. Páteční ligovou předehrávku mezi Slavií a Teplicemi sledovalo podle oficiálního zápisu o utkání 9285 diváků, což je 48 procent kapacity.

O kolo dříve bylo na duelu Plzně s Mladou Boleslaví 5939 fanoušků, tedy 51 procent z celkové kapacity Doosan Areny 11.700 míst. Nad 50 procent se dostali vedle Viktorie už jen v Karviné při zápase se Spartou, stadion Slezanů ovšem pojme jen téměř pět tisíc diváků.

NSA připravuje společně s ministerstvem průmyslu dotační program na podporu profesionálního sportu. "Jsme v závěrečné fázi vyjednávání s ministerstvem průmyslu. I profesionální sport je velice důležitý, hraje tam spousta vzorů pro naše děti. Nemělo by se to týkat jen fotbalu a hokeje, ale i dalších sportovních organizací, které organizují sportovní akce v Česku," uvedl Hnilička.

Zatím není jasné, jaká částka bude k dispozici. "Alokace by mohla být kolem půl miliardy, ale to je všechno předmětem jednání s vládou," řekl Hnilička. Vyplyne to mimo jiné z konečného účtu programu COVID-Sport určeného neziskovým sportovním organizacím, který se uzavře na konci září. Je jisté, že vyčleněná miliarda korun se nevyčerpá.