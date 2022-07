HN: Vláda možná požádá Evropskou komisi o půjčku asi 350 mld. Kč

Praha - Vláda uvažuje o tom, že požádá Evropskou komisi (EK) o půjčku 14,3 miliardy eur (asi 350 miliard korun). Peníze by měly jít mimo jiné na investice, které by Česku pomohly snížit energetickou závislost na Rusku. Píšou to dnešní Hospodářské noviny (HN). Stát by půjčkou od EK získal peníze výhodněji, než kdyby si půjčoval sám. Podle HN by jen na splátkách úroků z takového úvěru státní rozpočet mohl za stávajících podmínek ušetřit zhruba 11 miliard korun ročně.

Česko má možnost půjčit si od EK 14,3 miliardy eur už dva roky, dosud o to ale vláda neměla zájem. Jde o mechanismus, na němž se státy EU dohodly v rámci boje s ekonomickou krizí vyvolanou pandemií covidu-19. Kromě Fondu obnovy, z kterého Česko dostane asi osm miliard eur, si může ještě půjčit.

Státy EU včetně ČR se pod vlivem invaze Ruska na Ukrajinu chtějí zbavit závislosti na dodávkách energií z Ruska. K tomu jsou potřeba investice za miliardy korun, například do budování plynovodů, úspor energie nebo do rozvoje obnovitelných zdrojů.

Vláda proto pověřila ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN), aby připravil materiál, zda a jak by Česko mohlo půjčky od EK využít. HN to sdělil Úřad vlády ČR. Podle informací HN už kabinet Petra Fialy (ODS) poslal komisi nezávazné oficiální oznámení, že má o půjčku zájem. Definitivní potvrzení má vláda projednat na podzim.