HN: Vláda jedná s Volkswagenem o stavbě továrny na baterie

Praha - Česká vláda jedná s německou automobilkou Volkswagen o tom, že by firma postavila jednu ze svých plánovaných továren na výrobu baterií pro elektromobily v Česku. Dnešním Hospodářským novinám (HN) to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj je jednání o továrně Volkswagenu vázáno na dříve oznámený projekt energetické skupiny ČEZ, která už před časem zveřejnila úvahy o stavbě továrny na baterie na severu Čech.

Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto, v pondělí oznámil, že plánuje mít do roku 2030 v Evropě šest továren na baterie. Uvedl, že jedna by mohla být v Česku. "Jednáme o tom intenzivně, váže se to na projekt Gigafactory ČEZ, který považuji za jednu z priorit a klíčovou investici v dalších letech. Tato příležitost nám nesmí uniknout, sledujeme tam i vazbu na těžbu lithia, byť to není podmínkou, ale byl by to výborný řetězec. Rozhodnout chceme v tomto roce, jsme od ČEZ pravidelně informováni a buď já, nebo lidé z týmu ministerstva průmyslu jsme u jednání s potenciálními klíčovými investory vznikajícího konsorcia," řekl HN Havlíček.

Ministr už loni oznámil, že skupina ČEZ zvažuje v příštích několika letech stavbu továrny na lithiové baterie pro auta v severních Čechách, kterou označil jako projekt Gigafactory. Na výrobu baterií chce firma spolu s investory z automobilového průmyslu využívat lithium z oblasti Cínovce v Krušných horách. "Partnerství s lokálním výrobcem, jako je Škoda, by bylo přirozené, ale nyní takováto jednání nemůžeme komentovat," řekl HN místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Havlíček deníku řekl, že Česko může pro továrnu Volkswagenu poskytnout přímou podporu i daňové zvýhodnění. Partner poradenské firmy EY pro automobilový průmysl Petr Knap již dříve uvedl, že při zvažování těchto investic se kromě daňových pobídek, ceny práce a její kvalifikace bude investor dívat i na podporu elektromobility ze strany státu. "A tu u nás (v ČR) najde v EU měřítku velmi podprůměrnou až mizivou," sdělil.