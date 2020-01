HN: USA hrozí Česku odvetou za zavedení digitální daně

Praha - Spojené státy varují, že kvůli takzvané digitální dani zavedou vůči Česku odvetná opatření. Hospodářským novinám (HN) to sdělil americký vládní zdroj. Neuvedl ale, kterých výrobků by se případná cla týkala a jak velká by byla. Česká vláda sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy schválila loni, v lednu ji má začít projednávat Sněmovna. Washington daň považuje za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech. Podobný spor vedou USA i s Francií, která má tříprocentní digitální daň.

Dani by v ČR měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou americké společnosti Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně.

"Vyhrazujeme si právo zavést odvetná opatření, pokud bude daň diskriminační vůči americkým firmám," sdělil HN zdroj. Ministerstvo financí deníku potvrdilo, že mu američtí diplomaté výhrady k dani sdělili a že USA jsou připraveny na ni odpovědět.

Základ daně mají tvořit tržby za služby vztahující se k českým uživatelům, které budou poskytnuty během daného zdaňovacího období. Tím bude kalendářní rok. Daň bude hrazena v měsíčních zálohách a splatná bude ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Zákon bude podle ministerstva financí časově omezený. Očekává se, že bude platit od letošního pololetí. Posledním zdaňovacím obdobím bude rok 2024. Návrh musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

Spor o digitální daň nyní USA řeší také s Francií. Tamní parlament schválil daň loni v červenci. Má tříprocentní sazbu a týká se firem, které mají ve Francii příjmy nad 25 milionů eur (zhruba 632 milionů Kč) a celosvětově nad 750 milionů eur (téměř 19 miliard Kč). Platí zpětně od začátku loňského roku.

Do francouzské státní pokladny má daň přinést peníze od velkých internetových firem, které vydělávají také díky francouzským uživatelům internetu, ale sídlí v jiných zemích. Dani se ve Francii říká GAFA, podle začátečních písmen čtyř zásadních zamýšlených plátců, tedy Google, Amazon, Facebook a Apple.

V prosinci USA vyzvaly všechny země, aby pozastavily plány na zavedení digitální daně, a umožnily tak, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bude moci dosáhnout mezinárodní dohody o řešení této záležitosti.