HN: Superb se bude vyrábět v Bratislavě, podle Škody spekulace

Mladá Boleslav - Výroba Škody Superb se z Kvasin na Rychnovsku přesune do továrny Volkswagenu v Bratislavě, uvedly dnes Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na důvěryhodné zdroje. Škoda Auto na dotaz ČTK označila informace za spekulace a nebude je komentovat, řekla ČTK mluvčí firmy Martina Gillichová. Spekulace o přesunu výroby Superbu se objevují už delší dobu, zatím je nikdo nepotvrdil.

"Prosím o pochopení, ale spekulace ohledně budoucího výrobního programu nekomentujeme," řekla Gillichová na dotaz ČTK. Do Bratislavy se má podle HN přesunout výroba nové generace Superbu, která dorazí na trh nejspíše v roce 2022. Vývoj Superbu má podle Hospodářských novin pokračovat v Česku. Spolu se Superbem se má do Bratislavy přesunout i Volkswagen Passat, jehož vývoj se má přesunout také do ČR, uvedly HN.

O přesunu výroby Superbu se spekuluje již delší dobu. Odbory v čele s předákem Jaroslavem Povšíkem ho kritizují. Povšík označil přesun modelů za tažení proti Škodě, kromě Superbu má Česko podle něj přijít také o výrobu Škody Kodiaq nebo Seatu Ateca.

Informaci o přesunu výroby Superbu z České republiky na Slovensko přinesl také magazín Automobilwoche. "Rozhodli jsme se zvýšit kapacitu tamního závodu," citují Hospodářské noviny šéfa koncernu VW Herberta Diesse, který se takto vyjádřil pro Automobilwoche.

Jedním z důvodů přesunu Superbu do Bratislavy mohou být nižší výrobní náklady, podle Diesse sou náklady na výrobu na Slovensku srovnatelné s Tureckem, kde původně koncern plánoval postavit novou továrnu. Výroba na Slovensku má být levnější než v Česku nebo Německu.

V červenci koncern Volkswagen oznámil, že plány na stavbu nové továrny v Turecku zastavil. Za rozhodnutím je údajně propad poptávky v důsledku koronavirové krize. Volkswagen už loni plány na výstavbu továrny v Turecku odložil kvůli mezinárodní kritice tureckých vojenských operací v Sýrii.

O přesunu Superbu se výrazně spekulovalo již v roce 2018. Volkswagen poté oznámil, že tento model škodovce zůstane, navíc se měly v České republice do roku 2023 začít vyrábět modely rodiny Passat.

V Mladé Boleslavi Škoda Auto vyrábí model Fabia, Fabia kombi, Scala, Kamiq, Octavia, Enyaq a částečně Karoq. Škoda Superb a Kodiaq se vyrábí v Kvasinách na Rychnovsku, kde se produkuje také další část SUV Karoq.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34.000.