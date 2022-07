Hlukem projela po pěti letech Jízda králů, v čele byl dvanáctiletý Marek Šuránek

Hluk (Uherskohradišťsko) - Hlukem na Uherskohradišťsku projela Jízda králů. V čele byl dvanáctiletý král Marek Šuránek, podle zvyklostí oblečen do dívčího kroje a v ústech měl růži. Doprovázela jej družina jezdců na bohatě zdobených koních. V Hluku se Jízda králů jezdí jednou za tři roky, kvůli epidemii koronaviru se však odkládala, takže se uskutečnila po pěti letech a mladičký král na ni čekal dva roky. Nervózní však ráno, když jej oblékali do dívčího kroje, nebyl.

"Moc jsem se těšil, vyspal jsem se dobře, ani jsem nebyl nervózní," řekl dnes ráno ČTK. Nevadilo mu ani být v bohatě zdobeném dívčím kroji. "Připravoval jsem se na to, že to bude dlouhé a a budu mít v puse růži," uvedl chlapec, který od září nastoupí do sedmé třídy. Jízdy na koni se nebál. "Jezdil jsem už dřív. Kamarádka má koně, takže jsme jezdili, trénovali," uvedl Šuránek, jehož vášní je fotbal, hraje za Slovácko. "Teď jsme byli na dvou turnajích, byl jsem nejlepší střelec," uvedl.

Pro jeho rodinu je ctí, že syn byl vybrán za krále. "Je to obrovská událost a čest pro celou rodinu. Pro nás je to víc než svatba," řekla dnes ČTK králova matka Michaela Habartová. Rodina musela zajistit kroje, dělaly se také úpravy v domácnosti. "Rodina se tady stará o rodinu, mám taky tým kamarádek, které obsluhují, chystají, pekly se mnou také koláčky. Dělaly jsme zdobení na koně, vyráběly papírové růže a chystaly se ozdoby, pořád se něco chystalo," uvedla. Rodina je podle ní ráda, že se jízda mohla uskutečnit bez omezení, přestože na ni museli čekat. "Pořád jsme nevěděli, co bude. Ale jsme radši, že když už jízda bude, tak s plnou parádou," uvedla Habartová.

Dům byl před jízdou slavnostně vyzdobený, návštěvníkům byly nabízené koláčky i slivovice. Družina si o krále přijela požádat k domu rodičů, přihlížely stovky lidí. Poté byl další ceremoniál před hluckou tvrzí, při kterém starostu žádá o povolení konat jízdu králů. Jezdci projížděli hlavními ulicemi města a vyvolávali různá hesla.

Jízda králů je v Hluku součástí Dolňáckých slavností písní a tanců. Od roku 2011 je Jízda králů zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Každoročně se koná také v sousedním Vlčnově, každý druhý rok v Kunovicích, jezdí se také ve Skoronicích na Hodonínsku. Letos se Jízda králů postupně uskuteční na všech čtyřech místech. Podle etnografů může mít Jízda králů původ ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Druhý možný původ tradice vidí v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad v 15. století. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.