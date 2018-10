Chomutov - Hokejový útočník Radek Duda si ve svém druhém zápase v dresu Chomutova připsal premiérový gól a i díky němu Piráti poprvé v sezoně vyhráli. Na první body museli Severočeši čekat až do 9. kole, ve které doma porazili Mladou Boleslav 3:2.

Devětatřicetiletý útočník se branky dočkal ve 25. minutě, kdy využil přesilovku pět na tři. "Vládík (Růžička) mi to pěkně připravil. První střelu jsem zkusil nahoru a druhou na mrtvou nohu. Buď jste za hvězdu, nebo za blbce. Mně to tentokrát vyšlo," usmíval se Duda po zápase.

Až to působí, že družina kouče Růžičky čekala na příchod staronového bojovníka, aby si připsala první body. "Čarovat neumím. Sešly se dva týmy - hluchý a slepý. Ten hluchý vyhrál," řekl Duda a poukázal na fakt, že vstup do soutěže se nevydařil ani jednomu z dnešních soupeřů.

"Šli jsme vítězství naproti, bojovali jsme a chtěli jsme sérii za každou cenu zlomit. Tým měl svěšené hlavy, ale na konci vypadal jako vítězný. Musíme fárat, upravit detaily hry a pořád se zlepšovat. Všechno, co děláme, musíme vyhrávat. Jsou to pro nás zlaté tři body," uvedl Duda.

Severočeši těsnou výhrou nad Bruslaři prolomili sérii osmi nezdarů, na což budou chtít navázat i v budoucích duelech. "Čekání bylo strašně dlouhé, takže už to kluci potřebovali. Pár zápasů už to bylo. Je to o každodenní práci, aby člověk přišel, odmakal to a užil si to. Pořád by měl myslet na to, že dělá koníček, který je dobře zaplacený," podotkl bývalý reprezentant.

Duda si ale uvědomuje, že jedna výhra nic neznamená. "Musíme šlapat dál. Proto sport děláme, chceme znát jenom vítěze. Musíme jenom trénovat, makat nepřemýšlet a nekoukat na tabulku. Se Zlínem bude další důležitý zápas. Oni vyhráli na Spartě a doma s Pardubicemi, takže nás nečeká nic jednoduchého," uvědomuje si forvard první formace.

Duda se setkal i s milým přivítáním od fanoušků, kterých se v Rocknet aréně sešlo více než tři a půl tisíce a hnalo mužstvo kupředu. "Celý život hraji hokej pro lidi, proto jsem přišel do Chomutova, abych pobláznil fanoušky i hráče a přivedl je do transu. Ne každý den se to podaří, ale chci, aby si to užívali," dodal Duda.