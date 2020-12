Hlubinná těžba na Mostecku končí, vstup do šachty je zabetonován

Most - Hlubinná těžba uhlí na Mostecku definitivně končí. Vstupní chodby do dolu ČSA uzavřely betonové zdi. Uzávěra vstupu do šachty musí v budoucnu odolat tlaku vody, která zbytkovou jámu lomu v budoucnosti zaplaví. ČTK o tom dnes informovala Eva Maříková z těžební společnosti Sev.en Energy.

Hlubinným způsobem se v lomu ČSA těžilo už jen v bočních svazích lomu. Ukončit tento způsob dobývání se skupina rozhodla s ohledem na ekonomickou situaci letos v dubnu.

Hráze, které pevně uzavřely vstupy do chodeb důlního díla, tvoří dvojice půl metru širokých zdí, mezi kterými je další desetimetrová vrstva zpevňujícího zásypového materiálu. "Při uzavírání vstupních štol jsme zvolili bezpečnější způsob, který má ve svazích lomu ČSA premiéru. Jedná se o jedinou štolu svého druhu, která se uzavírala v aktivním lomu. To si samozřejmě kladlo vyšší nároky na pevnost a těsnost hrází," uvedl závodní lomu Pavel Lička.

Do chodeb se voda může dostat z bývalého rozsáhlého důlního díla Maršál Koněv, které tu na dobývací prostor lomu ČSA navazuje. Díky pečlivému utěsnění podle těžařů nedojde k průtoku vody z jezera do chodeb uzavřeného dolu. "Za těsnicí jedenáctimetrovou hrází naplníme chodby vrstvou popílku. Je to další stabilizační prvek, který do chodeb dáváme především proto, že je mimo jiné plynotěsný," uvedl Lička.

Použitelný materiál zaměstnanci ze šachty před jejím uzavřením vyvezli stejně jako hornické zařízení, které rozšíří expozici hlubinného dobývání hnědého uhlí v Podkrušnohorském technickém muzeu.

Těžební společnost začátkem listopadu oznámila, že na Mostecku zruší po Novém roce více než 250 pracovních míst zhruba ze 1700 v souvislosti s pokračujícím útlumem těžby, která se blíží stanoveným územním limitům. Zbývá vytěžit zhruba 12 milionů tun uhlí.

Severní energetická postupně utlumuje těžbu lomu ČSA od roku 2015, kdy vláda rozhodla o zachování těžebních limitů v této lokalitě. Povrchová těžba skončí podle odhadu mezi lety 2024 a 2025. Ve zbytkové jámě vznikne nové jezero ČSA. Podle platného povolení hornické činnosti bude plocha jezera 670 hektarů, což je více než dvojnásobná rozloha Máchova jezera.