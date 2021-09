Hložek si po utkání na hřišti Bröndby vyčítal nevyužitou šanci v nastavení

Kodaň - Sparťanský fotbalista Adam Hložek si po úvodním utkání skupiny Evropské ligy na hřišti kodaňského Bröndby vyčítal promarněnou šanci v závěru nastavení, kterou mohl rozhodnout o vítězství svého celku. Bod za bezbrankovou remízu ale může hrát podle devatenáctiletého útočníka v konečném účtování velkou roli.

Hložek v samém závěru utkání vystřelil ve výhodné pozici z hranice vápna pouze do náruče brankáře Madse Hermansena. "Díval jsem se na to ještě ze záznamu. Myslím si, že času jsem měl hodně. Určitě si vyčítám, že to tam nezapadlo. Mohli jsme brát tři body," řekl Hložek na tiskové konferenci.

Utkání přihlíželo 18.867 fanoušků. "Věděli jsme, že to bude těžký zápas před bouřlivým publikem, byla skvělá atmosféra. V utkání nebylo moc šancí. Ve druhé půli jsme ale měli pár náznaků, ať už to byl brejk Peška, který šel skoro sám na bránu, nebo jsme měli pár střel včetně mě. Mohl jsem to trefit," uvedl Hložek.

"Je to první utkání ve skupině, zápasů je šest. Uvidíme, třeba bod s Bröndby bude postupový," přemítal rodák z Ivančic. "Sparťanskou" skupinu doplňují úřadující skotský mistr Rangers a Lyon, který v souběžně hraném duelu zvítězil v Glasgow 2:0.

Letenští si na půdě dánského šampiona příliš nespravili náladu po sobotní ligové prohře 2:3 v Plzni. "Plzeň a Bröndby jsou hodně kvalitní soupeři. Proti nim to není o tolika šancích. V těchto zápasech jsou šance třeba jen tři a je na týmu, kolik těch situací vyřeší. Dnes jsme nedali ani gól a bez toho nemůžeme vyhrát," konstatoval Hložek.