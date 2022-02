Hložek si nedovedl vysvětlit špatný vstup Sparty do zápasu s Partizanem

Bělehrad - Útočník Adam Hložek si nedovedl vysvětlit špatný vstup fotbalistů Sparty do odvetného utkání 2. kola Evropské konferenční ligy na hřišti Partizanu Bělehrad. Pražané v úvodních 24 minutách dvakrát inkasovali, Hložek pak už v závěru pouze snížil na konečných 1:2. V součtu s domácí prohrou 0:1 Letenští v soutěži skončili.

O vítězství "Černobílých" rozhodl dvěma góly Ricardo Gomes, který byl v 65. minutě vyloučen po druhé žluté kartě. "Jak bych si vysvětlil ten začátek? Vůbec nevím. Řekli jsme si, že od začátku zápasu je chceme nahánět a že s tím výsledkem z domácího prostředí chceme něco udělat. Hlavní bylo, abychom udrželi nulu, což se nám nepovedlo. Ze začátku jsme dostali dva blbé góly. Pak už se třígólové manko ze součtu dvou zápasů těžko dohánělo," řekl Hložek na tiskové konferenci.

"Neřekl bych, že jsme frustrovaní, ale samozřejmě zklamání po té prohře i výkonu. Musíme se soustředit na další zápas. V neděli se Zlínem musíme vyhrát a najet na vítěznou vlnu," uvedl devatenáctiletý ofenzivní univerzál.

Za problém Letenských označil střílení gólů ve venkovních zápasech evropských pohárů. Sparťané tam díky němu skórovali poprvé po třech utkáních. "Už se nám to nepovedlo v dřívějších zápasech a dneska jsme skórovali až ke konci zápasu. Problém to určitě byl," prohlásil Hložek.

Sparta nevyhrála čtyři z úvodních pěti jarních zápasů. "V ofenzivě nejsme silní a nedáváme góly. I to pro nás je velký problém. Musíme se na to zaměřit a v dalších zápasech to musíme napravit a začít střílet góly," prohlásil Hložek.