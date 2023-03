Hložek pomohl Leverkusenu k postupu přes Ferencváros do čtvrtfinále EL

Praha - Fotbalisté Leverkusenu se střídajícím Adamem Hložkem v odvetě osmifinále Evropské ligy zvítězili 2:0 na hřišti Ferencvárose Budapešt a v součtu se stejným výsledkem z úvodního duelu postoupili do čtvrtfinále. V soutěži překvapivě končí lídr anglické ligy Arsenal, který vypadl po výsledku 1:1 po prodloužení a 3:5 na penalty se Sportingem Lisabon. Mezi nejlepšími osmi celky je naopak Manchester United po výhře 1:0 na půdě Betisu Sevilla. Náskok z minulého týdne potvrdil i Juventus, který uspěl 2:0 ve Freiburgu. Los čtvrtfinále je na programu v pátek od 13:00.

Leverkusen poslal do vedení už ve třetí minutě Diaby a bundesligový celek si náskok po celý zápas hlídal. V závěru navíc přidal další zásah Adli. Hložek přišel na hřiště v 71. minutě místo Azmúna. Druhý český reprezentant Patrik Schick kvůli zranění k utkání do Budapešti neodcestoval.

Arsenal otevřel skóre zásluhou dorážky kapitána Xhaky, po změně stran ale srovnal Goncalves, který překvapil brankáře Ramsdalea dalekonosným lobem takřka z poloviny hřiště. V součtu s remízou 2:2 z Lisabonu tak dospěl dvojzápas do prodloužení a následně do penaltového rozstřelu, ačkoliv hosté dohrávali v oslabení bez vyloučeného Ugarteho. Jediným neuspěšným střelcem v rozstřelu byl ve čtvrté sérii domácí Martinelli. Hráči Sportingu naopak byli bezchybní a po pěti letech dovedli klub do čtvrtfinále.

O výhře Manchesteru United rozhodl v 56. minutě střelou zpoza vápna útočník Rashford, jenž se prosadil proti Betisu i před týdnem při výhře 4:1. Anglický reprezentant se šestou trefou v ročníku dostal do čela tabulky střelců soutěže. United vyřadili po Barceloně dalšího španělského soupeře.

Juventus po domácí výhře 1:0 udržel proti Freiburgu čisté konto i dnes. Klíčový moment duelu přišel těsně před pauzou, kdy dostal domácí Gulde po ruce ve vápně druhou žlutou kartu a následnou penaltu proměnil Vlahovič. V závěru přidal pojistku Chiesa. "Stará dáma" vyhrála devátý z posledních 11 soutěžních utkání.

Druhým italským celkem ve čtvrtfinále je AS Řím. "Vlci" uhráli v San Sebastianu bezbrankovou remízu a udrželi náskok 2:0 z úvodního vzájemného souboje.

Feyenoord v prvním zápase se Šachtarem Doněck remizoval, dnes ale ukrajinský tým deklasoval doma 7:1. Dvakrát se trefili Idrissi a Kökcü, jenž navíc přidal i asistenci. Loňský finalista Evropské konferenční ligy zaokrouhlil sérii bez porážky na 20 soutěžních zápasů, naposledy prohrál 27. října ve Štýrském Hradci.

Dál jde rovněž FC Sevilla, ačkoliv podlehla 0:1 na hřišti Fenerbahce. Andaluskému celku výsledek vzhledem k domácí výhře 2:0 stačil a nadále tak může pomýšlet na vylepšení vlastního rekordu čtyř triumfů soutěži. Sevilla navíc dvakrát ovládla i Pohár UEFA, předchůdce Evropské ligy.

Zástupce mezi nejlepší osmičkou bude mít i Belgie. Nováček v evropských pohárech Saint-Gilloise po úvodní přestřelce 3:3 nastřílel Unionu Berlín znovu tři branky, žádný neinkasoval a slaví historický postup.

Odvetná utkání osmifinále Evropské ligy: Fenerbahce Istanbul - FC Sevilla 1:0 (1:0) Branka: 41. Valencia z pen. První zápas 0:2, postoupila Sevilla. Freiburg - Juventus Turín 0:2 (0:1) Branky: 45. Vlahovič z pen., 90.+5 Chiesa. ČK: 44. Gulde (Freiburg). První zápas 0:1, postoupil Juventus. Betis Sevilla - Manchester United 0:1 (0:0) Branka: 56. Rashford. První zápas 1:4, postoupil Manchester. Feyenoord Rotterdam - Šachtar Doněck 7:1 (3:0) Branky: 24. a 38. z pen. Kökcü, 49. a 60. Idrissi, 9. Giménez, 64. Džahánbachš, 67. Danilo - 87. Kelsy. První zápas 1:1, postoupil Feyenoord. Saint-Gilloise - Union Berlín 3:0 (1:0) Branky: 18. Teuma, 63. Amani, 90.+4 Lapoussin. ČK: 80. Haberer (Union). První zápas 3:3, postoupil Saint-Gilloise. Ferencváros Budapešť - Leverkusen 0:2 (0:1) Branky: 3. Diaby, 81. Adli. První zápas 0:2, postoupil Leverkusen. San Sebastian - AS Řím 0:0 ČK: 90.+8 Fernández (San Sebastian). První zápas 0:2, postoupil AS Řím. Arsenal - Sporting Lisabon 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 3:5 Branky: 19. Xhaka - 62. Goncalves. ČK: 118. Ugarte (Sporting). První zápas 2:2, postoupil Sporting.