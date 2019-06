Hloušek: Bylo by špatné brát Limberského jako jediného konkurenta

Plzeň - Obránce Adam Hloušek nevnímá Davida Limberského jako jediného konkurenta, s nímž bude bojovat o místo v základní sestavě Plzně. Na třicetiletého fotbalistu udělala Viktoria velký dojem a je rád, že už v průběhu minulé sezony přijal nabídku západočeského klubu.

Hlouškovou primární pozicí je levá strana obrany, kterou si v Plzni dlouhodobě drží pětatřicetiletý Limberský. "Konkurence jsou všichni spoluhráči, takže neřešil bych jenom Davida. Bude se rozhodovat na hřišti v zápasech. Myslet na to, že David je moje jediná konkurence, by asi nebylo správné. Všichni jsme na jedné lodi, a kdo bude hrát, to se uvidí," řekl Hloušek novinářům po úvodním tréninku letní přípravy.

Plzeň o jeho příchodu po konci angažmá v Legii Varšava informovala už v dubnu. "Já už o tom přemýšlel dřív, protože jsem věděl, že moje smlouva v Legii se chýlí ke konci. Něco tam bylo, ale pak přišla nabídka z Plzně a ty myšlenky se z 99 procent ubíraly tímhle směrem," přiznal krajní hráč. "Dojmy jsou samozřejmě pozitivní, kluky znám skoro všechny. Vrátil jsem se zpátky domů, takže jsem maximálně spokojený," doplnil Hloušek.

Od jiných českých klubů nabídku nedostal a spekulace o možném návratu do Slavie, které se v průběhu minulé sezony objevily v médiích, nekomentoval. "Já bych to vůbec neřešil. Nějaké nabídky byly, ale jediná, co přišla z české ligy, byla Plzeň. Udělalo mi to obrovskou radost, že jsem sem mohl jít. Tohle je zbytečné řešit," prohlásil Hloušek.

Svěřenci Pavla Vrby začali přípravu na nový ročník jako jedni z prvních v nejvyšší soutěži, ale na krátkou pauzu je Hloušek zvyklý z Polska. "Tam vždycky liga začíná skoro nejdřív a dovolená také nebyla tak dlouhá. Legia začínala v prvním předkole Ligy mistrů, takže už jsem si na to zvyknul," uvedl osminásobný reprezentant.

Zatímco v minulém ročníku Plzeň automaticky hrála základní skupinu Ligy mistrů, letos začne už ve druhém předkole elitní soutěže, kde na přelomu července a srpna narazí na Olympiakos Pireus, nebo Basilej. Sám Hloušek má s předkoly LM velké zkušenosti.

"Všichni si myslí, že když je příprava krátká a začne liga, pak to v pohárech může být lehčí, že je tým rozehraný. Na druhou stranu to také může být problém. To jsme právě zažili s Legií, že se nakupilo straně moc zápasů, bylo hodně cestování, do toho horka. Minulý rok jsme to takhle odskákali, že jsme nepostoupili. Je to hodně zrádné a budou rozhodovat zkušenosti a nejen na hřišti," upozornil bývalý hráč Jablonce, Slavie, Kaiserslauternu, Norimberku či Stuttgartu.