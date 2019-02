Praha - Historický nejproduktivnější hráč hokejové Sparty Jaroslav Hlinka se vrátí do sestavy týmu ve středečním extraligovém utkání proti Třinci. Dvaačtyřicetiletý mistr světa z roku 2001 už měsíc s prvním mužstvem Sparty trénoval a nastupoval za druholigové Vrchlabí, s kterým se pražský klub dohodl na konci ledna na jeho případných střídavých startech.

Hlinka ve Spartě skončil po minulé sezoně po vypršení kontraktu. V polovině ledna ale začal hrát za druholigové Vrchlabí a Pražané přivítali jeho výpomoc. Při svém comebacku se mistr světa z Německa z roku 2001 soustředil na sebe a vzpomínky mu hlavou ani při nástupu na ledě neprobíhaly.

"Měl jsem co dělat, abych stíhal ten kvapík dnešního zápasu. Neměl jsem myšlenky na žádnou historii, co jsem tady kdy odehrál. Měl jsem co dělat sám se sebou," usmíval se Hlinka, který měl dobrý pocit z výkonu tomu. Litoval ale, že to nepřineslo ani bod.

"Myslím si, že jsme hráli docela dobrý zápas. Řekl bych, že dvě třetiny jsme byli možná i lepším týmem. Dneska jsme si nějaké body zasloužili, ale bohužel jsme zase udělali nějaké chyby. Naposledy to bylo při střídání, dostali jsme blbý gól při a Třinec už si to pohlídal," uvedl Hlinka, který předtím hrál naposledy za Spartu 9. března loňského roku v třetím utkání předkola play off proti Liberci.

Desátá Sparta má v boji o play off stále pouze tříbodový náskok na jedenáctý Litvínov. "Je to samozřejmě trošku křeč. Je malinko vidět, že na týmu je momentálně deka a tíha zodpovědnosti. Je potřeba to dotlačit do play off a věřím, že to pak z nás může spadnout a sezona se ještě může obrátit," doufá Hlinka, který slavil se Spartou čtyřikrát mistrovský titul v letech 2000, 2002, 2006 a 2007.

Hlinka nastoupil ve středu druhé formace s Robertsem Bukartsem a Lukášem Klimkem. "Abych byl úplně upřímný, tak půl zápasu jsem se necítil vůbec dobře. Hodně jsem se rozkoukával. Rychlost je samozřejmě daleko větší, než jsem hrál ve Vrchlabí. Tím nechci nikoho shazovat, ve Vrchlabí jsou také velmi šikovní kluci," uvedl Hlinka, který ve třetí nejvyšší soutěži sehrál osm zápasů a připsal si sedm bodů za gól a šest asistencí.

"Možná jsem k té soutěži měl až zbytečný respekt. Potom už jsem se začal cítit daleko líp a poslední třetina byla určitě z mé strany zdaleka nejlepší," podotkl Hlinka, který se Spartou trénuje měsíc a do druhé ligy naskočil až v polovině ledna. "Z mé strany je tam spíš deficit celého toho roku. Když hraje hráč měsíc, tak to samozřejmě nemůže srovnávat s tím, co kluci nahráli doteď. Herní výpadek je samozřejmě znát."

Autor celkem 723 bodů za 247 branek a 476 asistencí v 840 zápasech extraligy chce přispět týmu tím, co nejlépe umí. "Chtěl bych pomoct v přesilovkách, tam bych teoreticky měl být platný, když mi to nějak půjde. A možná v produktivitě," prohlásil.

V utkání si připsal jeden minusový bod, když byl na ledě v páté minutě u úvodní branky Vladimíra Draveckého. "Chtěl jsem zápas začít tak, aby naše lajna hrála minimálně bez gólu. Co člověk převede navíc, tak je jen bonus, ale to byla velká nepříjemnost, která mě mrzí," komentoval to Hlinka.

Ve 44. minutě měl naopak šanci na vyrovnání na 4:4. "Snažil jsem se samozřejmě ještě nahrávat, jak je bohužel mým blbým zvykem. Trošičku jsem to prováhal a vystřelil jsem až v poslední chvíli, kdy se ta přihrávka zavřela a Šimon Hrubec už byl vyjetý a na střelu připravený," vrátil se ke svému pokusu z pravého kruhu v přesilové hře.

Přes návrat legendy sparťanský kotel opustil v první třetině na protest proti postavení týmu svůj sektor. "Věděli jsme o tom, že to tak bude. To se nedá nic dělat. Musíme doufat, že nás diváci podpoří v dalších domácích zápasech. Není to o těch divácích, ale o nás. Když budeme hrát dobrý hokej a budeme vyhrávat, tak nás podpoří a budou za námi stát," doplnil Hlinka.