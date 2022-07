Hlídky policie a strážců parku dohlížejí na dodržování pravidel na Šumavě

Železná Ruda (Klatovsko) - Skupinku německých turistů, kteří dojeli autem přes zákaz vjezdu až do srdce národní přírodní rezervace, u ledovcového Černého jezera si postavili stan a rozdělali oheň, odhalili dnes při společných hlídkách na Šumavě strážci národního parku a Policie ČR. Spolupráce policistů a strážců parku trvá již několik let a má hlavně preventivní charakter. Jejich cílem je předcházet porušování právních předpisů a pravidel, která se pojí k chráněnému území, a chránit životy a zdraví lidí v těžko přístupných lokalitách, řekla ČTK policejní mluvčí Hana Kroftová. Za vážná porušení pravidel a přestupky ale lidem hrozí i vysoké pokuty.

"Společné hlídky, které jsou jednou z osvědčených forem spolupráce, realizují policisté a strážci v průběhu celého roku, nejčastěji pak v době zvýšené návštěvnosti jako je letní nebo zimní období," řekla mluvčí. Vzhledem k rozsáhlému a členitému území se turisté na Šumavě mohou setkat zejména se společnými cyklohlídkami železnorudských policistů a strážců parku. V horském terénu najezdí kolem 50 kilometrů za den.

S přestupky turistů, kteří například zajedou autem přes zákaz vjezdu, koupou se v ledovcových jezerech nebo vjedou na kole mimo vyznačenou cestu, se šumavští strážci setkávají nezřídka. Tak velký přestupek, jaký zjistili dnes u skupiny německých turistů, ale obvyklý není. "Vjezd autem několik kilometrů za zákaz vjezdu, rozdělávání ohně a táboření, tak velký přestupek je výjimečný. Za spáchaný přestupek dáme blokovou pokutu. Její výše přímo na místě může dosáhnout až 10.000 korun, ve správním řízení může být i vyšší," řekl Jan Chudý ze strážní služby parku.

Policie dnes a v pátek navíc v okolí Železné Rudy a Modravy organizuje i preventivní akci. "Chceme oslovit co největší počet návštěvníků a připomenout jim základní pravidla správného a bezpečného chování v této krajině, a to ať už se jedná o chodce, cyklisty či řidiče vozidel. Budeme připomínat, že vstup osob mimo značené stezky může znamenat velký problém. I zdatní turisté se mohou v náročném terénu ztratit nebo zranit. S ohledem na vlastní bezpečí, ale také na přírodu, proto upozorňujeme, jak je důležité pohybovat se pouze po vyznačených stezkách," popsala Kroftová. Policisté se ale zaměřují také například na parkování na vyznačených místech či na nerespektování zákazu vjezdu do lesů a na dodržování veřejného pořádku.