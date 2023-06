Hlídka kanoistek vyhrála mistrovství Evropy, kanoisté byli šestí

Krakov - Kanoistky Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Tereza Kneblová vyhrály na mistrovství Evropy v Krakově závod hlídek. V rámci Evropských her se postaraly o páté české zlato.

Češky si připsaly jen dvě trestné sekundy za dotek Satkové na předposlední bráně. Stříbrné Britky, jež měly o jeden "šťouch" víc, za nimi zaostaly o necelé tři sekundy. Třetí skončilo Německo.

Fišerová ještě vylepšila čtvrteční stříbro, které vybojovala na kajaku s Amálií Hilgertovou a Antonií Galuškovou. Spolu se Satkovou a Kneblovou zopakovaly dosud jediné evropské zlato kanoistek z Prahy před třemi lety. "Druhý den, druhá medaile, ještě k tomu zlatá, tak si myslím, že ta bilance je zatím opravdu krásná. Na to, že se mi dneska nejelo úplně dobře, cítila jsem se trošičku víc unaveně, tak na vodě to nebylo znát a za to jsem hrozně moc ráda," řekla novinářům.

Vedle medaile dostala i druhého plyšového dráčka, který je maskotem her. "Já mám plyšáky hrozně moc ráda. Myslím si, že jsem od malička takovej dost ujetej člověk na plyšáky. Sebou mám takovou velkou želvu, na které spím. Určitě to porozdám po rodině. Myslím si, že to je takový hezký dárek," uvedla s úsměvem.

Fišerová a Satková navázaly na světové tituly, které získaly v posledních dvou sezonách v sestavě s Martinou Satkovou. Češky jsou tak v této disciplíně úřadujícími mistryněmi světa i Evropy. "To je hezká bilance. Já jsem si to ani nepamatovala," poznamenala Fišerová. V sobotu ji čeká individuální závod na kajaku a kvalifikace kaykacrossu.

Hlídka kanoistů ve složení Lukáš Rohan, Václav Chaloupka, Jiří Prskavec obsadila šesté místo a zopakovala výsledek z posledních dvou šampionátů. Vyhráli Němci, kteří jako jediní sjeli trať čistě, před Slováky a Brity.

Česká trojice startovala jako šestá, připsala si šest trestných sekund a zařadila se na průběžné třetí místo. Z medailových pozic Rohana, Chaloupku a Prskavce hned vzápětí odsunuli Italové, na bronz Češi nakonec ztratili přes tři a půl sekundy.

V sobotu se budou v Krakově rozdělovat individuální medaile na kajaku, v neděli na kánoi a v kayakcrossu.