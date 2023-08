Hledaného muže z Karlovarského kraje zadržela policie v Koreji a vydala ho do ČR

Karlovy Vary/Praha - Karlovarští policisté si dnes na pražském letišti převzali muže trestně stíhaného kvůli zpronevěře deseti milionů korun. Do České republiky ho vydala Korea na základě mezinárodního pátrání na žádost českého ministerstva spravedlnosti. Muž podezřelý ze zpronevěry v Karlovarském kraji nabyl korejské občanství, uvedla česká policie.

"Jedná se o první případ, kdy Ministerstvo spravedlnosti ČR požádalo Korejskou republiku o vydání osoby. S ohledem na specifické okolnosti případu a odlišnou právní úpravu Korejské republiky bylo nezbytné, aby všechny zúčastněné složky včetně orgánů Policie ČR, českého soudu a státního zastupitelství a Velvyslanectví ČR v Soulu vyvinuly maximální úsilí pro úspěšnou realizaci případu," uvedl dnes ve vyjádření pro ČTK mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Na začátku roku 2022 na podezřelého muže soudce vydal evropský i mezinárodní zatýkací rozkaz a pátrání dovedlo policisty až do Koreje, kde muž žil, získal občanství a začal používat korejské jméno. Do pátrání se tak zapojili i policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a finální zadržení bylo možné díky aktivnímu přístupu kolegů z Interpolu Soul. Podezřelého na začátku června zatkli. Po všech nezbytných právních úkonech převzali v úterý večer muže v Soulu čeští členové cizinecké policie a letecky ho eskortovali do Česka

"Zadržený muž na fiktivní obchod s pohledávkami vylákal od několika poškozených téměř deset milionů korun, které měl výrazně zhodnotit. Místo odkupu a prodeje pohledávek využil peníze pro vlastní potřebu a před trestním stíháním uprchl do zahraničí," uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti doplnil, že eskortovaný je v České republice trestně stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Způsobená škoda je podle ministerstva téměř sedm milionů korun, podle policie deset milionů. Trestnou činnost muž páchal v letech 2012 až 2013 a poté odcestoval do Korejské republiky, kde pobýval až do svého zadržení v červnu 2023, uvedlo ministerstvo.