Varšava - Polsko do zemí Evropské unie vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího. Podle agentury Reuters to dnes řekl hlavní polský veterinář Pawel Niemczuk. Maso se dostalo do deseti států, mimo jiné na Slovensko, ale nikoli do Česka.

Polská zpravodajská televize TVN24 před několika dny odvysílala reportáž o jatkách, kde se porážely nemocné krávy a s jejich masem se dále obchodovalo. Polsko ročně vyprodukuje okolo 560.000 tun hovězího ročně, přičemž 80 až 85 procent masa se exportuje.