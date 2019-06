Hlavní uzavírka mostu Vysočina na D1 začne příští týden

Velké Meziříčí (Žďársko) - Hlavní uzavírka mostu Vysočina na dálnici D1 ve Velkém Meziříčí potrvá od 29. června do 8. září. Řidiči budou jezdit v režimu dva pruhy jedním směrem a jeden pruh druhým. Uzavírka zkomplikuje dopravu ve městě. Firma Metrostav dokončila hlavní práce na středním dělícím pásu. Modernizace D1 je hotová ze tří čtvrtin. Na setkání s obyvateli města pod mostem to dnes řekli zástupci Metrostavu a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na akci přišlo přes 100 lidí.

Most, který na 144. kilometru D1 překlenuje údolí řeky Oslavy, je nejvyšší most na dálnici. Je dlouhý 425 metrů, vysoký 77,5 metru a široký 29,5 metru. Most firma rozšíří o 75 centimetrů v každém směru a zesílí hlavní nosní konstrukci. Opravu úseku dálnice mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziříčí, skoro šesti kilometrů D1, dělá firma Metrostav a dokončit ji má do dubna 2021. Náklady jsou 1,58 miliardy Kč bez daně.

Úpravy se týkají vnitřních konzol, vnější zůstanou beze změn. "Máme hotové hlavní práce ve středním dělícím pásu, pět kilometrů kanalizace a předmontáž konzol, které rozšíří konstrukci. Hlavní uzavírka bude velmi komplikovat dopravu ve Velkém Meziříčí, i proto jsme investorovi (ŘSD) nabídli, že klíčové práce na pravém mostu uděláme za extrémně rychlých 70 dní," řekl Zdeněk Ludvík, výrobní náměstek divize Metrostavu, která stavbu zajišťuje. Původně firma počítala se 120 dny v jízdním režimu 2+1.

Metrostav začal práce v březnu a na stavbě pracuje 200 až 300 dělníků. Do listopadu bude mít most novou betonovou konstrukci i širší zemní těleso. V roce 2020 bude hotová pravá část, v březnu 2020 začne oprava levé. Nyní dělníci, kteří na mostu pracovali i dnes, začnou svařovat zavěšené konzole, deset metrů dlouhé dílce. Rozšíří pak nosné konstrukce i betonové opěry. "Teď je tam šest montážních plošin," řekl ředitel výstavby Jiří Salava. Práce komplikuje i počasí: když je venku 35 stupňů, na mostě je 65 stupňů, doplnil.

Most se stavěl v letech 1972 - 1978. Práce na levé části přinesou podle Metrostavu menší problémy, protože na rozšířené pravé části bude možné vést dopravu v režimu 2+2. Silnice bude mít nový cementobetonový a asfaltový povrch. Dosavadní, 40 let starý, je za hranou životnosti.

ŘSD má modernizaci D1 hotovou ze tří čtvrtin. Skončit by měla v roce 2021, řekl dnes ČTK vedoucí technicko - dozorčí správy modernizace D1 z ŘSD Ivan Čásenský. "Tlačíme na zhotovitele, aby skončila co nejdřív. Chceme se omluvit všem řidičům, že jim komplikujeme život, ale modernizace byla nutná, dálnice už byla prakticky nesjízdná," řekl Čásenský.