Hlavní události kolem protikoronavirových opatření v ČR

Praha - Výběr hlavních událostí kolem zavádění protikoronavirových opatření v Česku:

1. března - Testy odhalily první tři případy nákazy. Všichni nakažení přicestovali z Itálie. Poté počet nakažených rostl.

10. března - Bezpečnostní rada státu zrušila od 11. března na neurčitou dobu výuku na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Již od 10. března platil zákaz pro akce nad 100 osob.

13. března - Začal platit zákaz akcí s účastí nad 30 osob, začal platit i zákaz vstupu na sportoviště. Byl také zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb mezi 20:00 a 06:00.

14. března - Vláda uzavřela obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších. Restaurace mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz.

16. března - O půlnoci začal platit zákaz vstupu cizinců do ČR a zákaz cestování Čechů do zahraničí (s výjimkami). Češi po návratu z 15 rizikových zemí museli do karantény.

18. března - Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začal platit od půlnoci na 19. března. Vláda též vymezila dvě hodiny pro nákupy pro lidi starší 65 let (platily do 25. května).

11. května - První větší vlna uvolňování, otevřela se nákupní centra, holičství či byly povoleny akce do sta lidí. Vrátili se žáci posledních ročníků základních a středních škol.

25. května - Druhá velká vlna uvolňování, skončila povinnost nosit venku roušku (s výjimkami), otevřely se vnitřní prostory restaurací, koupaliště a bazény. Hromadné akce byly možné pro 300 lidí, do škol se částečně vrátili žáci prvního stupně ZŠ.

27. května - V rámci uvolnění začali Češi, Slováci a Maďaři mezi svými zeměmi cestovat bez nutnosti negativního testu, pokud se vrátí domů do 48 hodin. Do předkoronavirové podoby se cestování mezi ČR, Slovenskem a Rakouskem vrátilo 4. června, o den později přibylo Maďarsko.

8. června - Zvýšil se limit pro hromadné akce na 500 lidí, částečně se do škol vrátili žáci 2. stupně ZŠ.

15. června - Skončila obecná povinnost nosit venku roušky, s výjimkou hromadných akcí. Začal platit systém označování zemí podle rizika cestování, od poloviny června také začalo postupné uvolňování cestování mezi evropskými zeměmi.

22. června - Limit pro hromadné akce se zvýšil na 1000 účastníků, při oddělených sektorech až na 5000. Uvolnění se netýkalo Karvinska a Frýdecko-Místecka.

1. července - Skončila (až na regionální výjimky, jako třeba pražské metro nebo hromadné akce v Praze nad sto lidí) povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách.

17. července - Hygienici zpřísnili opatření proti koronaviru v celém Moravskoslezském kraji. Už dříve se v některých oblastech vrátila povinnost nosit roušky nebo zákazy návštěv v nemocnicích (týkalo se to třeba Karvinska), nikdy ale přísnější režim nezasáhl celý kraj.

25. července - Začala platit povinnost nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí v celé ČR. V Praze bylo navíc od 27. července povinné nošení roušek ve všech zdravotnických zařízeních.

1. září - Vrátila se povinnost nosit roušky na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb (a měly být také ve volebních místnostech u říjnových senátních a komunálních voleb). Zakrytí nosu a úst je opět povinné také v prostředcích veřejné dopravy.

- Pro hromadné venkovní akce je povolena účast maximálně 1000 osob; v případě oddělených sektorů lze za dodržení podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1000 osob. Na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 lidí, také s navýšením v případě oddělených sektorů.

- V Praze začaly být roušky povinné nejen v přepravním prostoru metra, ale i ve vestibulech, na Letišti Václava Havla a ve vnitřních prostorách nádražních budov.

9. září - V Praze začaly být roušky znovu povinné i v obchodech a v nákupních centrech, zařízení stravovacích služeb musely být uzavřené od půlnoci do 06:00.

10. září - V celé ČR byla zavedena povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov.

18. září - Roušky začaly být povinné i ve třídách při výuce (s výjimkou prvního stupně základních škol).

21. září - Vláda kvůli poslednímu vývoji koronavirové epidemie znovu aktivovala Ústřední krizový štáb.

24. září - Byla znovu omezena otevírací doba restaurací a barů, musely mít zavřeno mezi 22:00 a 06:00. Byl omezen počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí (u akcí s více sektory).

5. října - Opět začal platit nouzový stav, mimo jiné se na dva týdny uzavřely střední školy v rizikových oblastech (což byla většina území ČR). Byly zakázány hromadné akce ve vnitřních prostorách nad deset lidí, venku nad 20. V restauracích mohlo u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí.

9. října - Původně na dva týdny byly uzavřeny posilovny, fitness centra, vnitřní bazény či koupaliště. Restaurace musejí mít zavřeno mezi 20:00 a 06:00, u stolů mohli sedět nejvýše čtyři lidé (v jídelnách v obchodních centrech jen dva).

12. října - Původně na dva týdny byla uzavřena divadla, kina, muzea či zoologické zahrady, byly zrušeny veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců. Vysoké a střední školy v celé ČR přešly na dva týdny na on-line výuku, na 2. stupni ZŠ se měla polovina žáků učit prezenčně, polovina on-line.

13. října - Byla zavedena povinnost nosit roušky také na zastávkách veřejné dopravy.

14. října - V celé ČR se zavřely školy s výjimkou mateřských (a části škol určených pro děti zdravotníků a dalších nezbytných profesí), žáci a učitelé přešli na distanční výuku.

- Omezilo se shromažďování na nejvýše šest osob. Byly zcela uzavřeny restaurace a bary (otevřít mohou mít výdejní okénka nebo restaurace v hotelech při zachování zpřísněných hygienických opatření, a to do 20:00), začal platit zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

- Většina opatření platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Pouze nařízení týkající se škol má platit do neděle 1. listopadu.

19. října - Začalo platit omezení počtu účastník svateb a pohřbů na 30.

- Vláda rozhodla, že od středy 21. října budou roušky povinné i venku na území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou rodin). Povinné budou roušky i v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo se členy rodiny.