Hlavní soutěž Febiofestu i cenu Amnesty International získalo drama Jsi jako já

Praha - Hlavní soutěž 29. ročníku MFF Praha – Febiofest vyhrálo koprodukční drama Jsi jako já. Celovečerní debut režisérky Diny Amerové, který zkoumá kořeny radikalizace, získal i cenu udělovanou českou pobočkou Amnesty International za snímky s lidskoprávní tematikou napříč všemi sekcemi. V Soutěži komedií zvítězil film Je to jen úlet, miláčku. Zvláštní uznání se porota rozhodla udělit filmu Kanibalové. Ceny pořadatelé rozdali na galavečeru ve Slovanském domě v Praze.

Porota hlavní soutěže vybírala ze sedmi výrazných debutů či druhých filmů talentovaných filmařů. Vítězný film Jsi jako já přináší charakterovou studii Hasny A?t Boulahcenové, mladé ženy napojené na teroristické útoky v Paříži v listopadu 2015, která byla mylně považována za první sebevražednou atentátnici v Evropě.

"Letošní festival přinesl nebývale odvážné filmy s jasným a důrazným poselstvím, obzvlášť snímky s prokreslenými a silnými ženskými hrdinkami. Jeden z takových filmů získává hlavní cenu, a je to snímek, který navíc přispívá k našemu povědomí o jedné utlačované skupině i porozumění stavu současné společnosti. Nevídané výkony herců všech generací a obtížná výzva asociativního střihu jsou zvládnuty mistrovsky a s emocionální působivostí," uvedl člen poroty, režisér Olmo Omerzu.

Zvláštní uznání zamířilo do rukou tvůrců filmu Kanibalové. Režiséra Francesca Sossaiho inspiroval odpozorovaný emotivní rozhovor dvou mužů středního věku, jehož protagonisté se pokoušejí prolomit nejstarší tabu lidstva – kanibalismus. Kanibalové už mají Cenu za nejlepší debut z filmového festivalu v Tallinnu. "Zvláštní uznání získává film s působivými, anarchistickými a zároveň realistickými postavami, jak mužskými, tak ženskými, který rozšiřuje naše obzory o povaze lidství," podotkl Omerzu.

V hlasování členů divácké poroty v čele s čestným předsedou Michalem Suchánkem mezi sedmi filmy zvítězila komedie o hledání svého místa v životě dvou stárnoucích osobností Je to jen úlet, miláčku. "Pravá láska zvládne všechno. I krizi středního věku. Před začátkem filmu režisér Florian Gallenberger ujišťoval, že nechtěl natočit film, který by se smál jeho postavám, ale film, který se směje s nimi. A to se mu rozhodně povedlo," konstatoval Suchánek.

Galavečer v Cinema City Slovanský dům zakončila francouzská parodie na špionážní thrillery Srdečné pozdravy z Afriky. Po skončení programu v metropoli zamíří Febiofest do regionů. Festivalové Ozvěny v regionech pokračují v Děčíně (9. a 11. května), Otrokovicích (9. až 11. května), ve Valašském Meziříčí (12. až 13. 5.) a v Ostravě (9. až 14. května).

Febiofest začal 28. dubna, kdy ocenil cenou Kristián za umělecký přínos ukrajinského režiséra Oleha Sencova a herce Karla Rodena. Součástí slavnostního zahájení byla premiéra Sencovova filmu Nosoroh. Febiofest také jako první projekci představil v premiéře film Promlčeno, v němž Roden v režii Roberta Sedláčka hrál hlavní roli.

Festival v Praze uvedl více než 90 filmů reprezentujících současnou kinematografii. Vzhledem k válce vedené Ruskem na Ukrajině se pořadatelé rozhodli vytvořit speciální sekci Ukrajina: střed Evropy. Více informací se nachází na stránkách Febiofestu.