Hlavní program festivalu Glastonbury otevřel apel Zelenského na obranu svobody

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří z videa k návštěvníkům hudebního festivalu Glastonbury v anglickém hrabství Somerset, 24. června 2022. ČTK/AP/Joel C Ryan

Londýn - V anglickém hrabství Somerset se dnes naplno rozjel dvakrát odložený ročník slavného festivalu Glastonbury, který se zpožděním způsobeným pandemií slaví 50 let existence. První den hlavního programu večer vyvrcholí vystoupením cenami ověnčené americké zpěvačky Billie Eilish. Při poledním otvírání největších pódií organizátoři pustili návštěvníkům apel ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který vyzýval k podpoře Ukrajiny za pokračující agrese Ruska.

"Glastonbury má v těchto dnech největší koncentraci svobody. A já vás žádám, abyste tuto náladu sdíleli se všemi, jejichž svoboda je teď terčem útoku," řekl Zelenskyj v krátkém projevu nahraném pro festival v Glastonbury, jeden z největších hudebních festivalů na světě. "Šiřte pravdu o ruské válce. Pomozte Ukrajincům, kteří jsou kvůli této válce nuceni prchat z domovů... A tlačte na všechny politiky, které znáte, abyste pomohli obnovit na Ukrajině mír," pokračoval.

Zelenskyj minulý měsíc podobně vystoupil na začátku filmového festivalu v Cannes. Pořadatelé Glastonbury jeho promluvu pustili na velkoplošných obrazovkách u druhého největšího pódia, kde se shromáždil dav lidí na vystoupení kapely The Libertines.

"My na Ukrajině bychom taky chtěli žít život jako dřív (před pandemií) a užívat si svobodu a tohle skvělé léto. Ale nemůžeme, protože... Rusko nám ukradlo mír," vzkázal Zelenskyj. "Chceme válku zastavit, než zničí životy lidí v dalších zemích Evropy, Afriky, Asie, Latinské Ameriky," dodal.

Krátce nato už začala vystoupení největších jmen dlouho očekávaného festivalového ročníku. Na největší Pyramid Stage zahrál jako první zpěvák reggae Ziggy Marley, což je syn legendárního Boba Marleyho. Po něm figurovali v programu rockoví veteráni Crowded House a zpěvák skupiny Led Zeppelin Robert Plant, od 22:15 místního času (23:15 SELČ) pak má vystupovat Billie Eilish, která je nejmladší z hlavních hvězd v dějinách Glastonbury.

Dějiny festivalu se píší už více než 50 let. První ročník se na rodinné farmě mezi vesnicemi Pilton a Pylle konal v roce 1970 a od té doby se festival rozrostl do akce s kapacitou kolem 200.000 diváků, hudbou nejrůznějších žánrů a bohatým doprovodným programem v podobě divadla, diskusí či promítání filmů. Oslavu 50 let jeho existence v roce 2020 překazil koronavirus a festival se kvůli pandemii nekonal ani o rok později, tento týden se tak vrací po tříletém čekání.

O víkendu vystoupí hvězdy jako rappeři Kendrick Lamar a Megan Thee Stallion, další mladá popová senzace Olivia Rodrigová nebo Paul McCartney, který se stane nejstarším interpretem uzavírajícím program na hlavním jevišti. Ukrajinskou stopu bude mít i nedělní program, během kterého se na Pyramid Stage představí ukrajinské folkové kvarteto Dakha Brakha.