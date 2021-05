Hlavní kandidáti na německého kancléře vidí USA jako klíčového partnera

Berlín - Spojené státy jsou klíčovým partnerem Evropské unie a Německo jako člen Severoatlantické aliance musí spolu s Evropou přispět spravedlivým dílem na vlastní obranu. V dnešním rozhovoru na okraj konference Europaforum se na tom shodla trojice hlavních kandidátů na německého kancléře. Kandidátka Zelených Annalena Baerbocková a volební lídři konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet a sociálních demokratů SPD Olaf Scholz měli ale různý postoj k dokončovanému rusko-německému plynovodu Nord Stream 2.

Všichni tři uchazeči o kancléřské křeslo shodně označili USA za hlavního partnera Evropské unie, Laschet rovněž zmínil potřebu udržet úzké vztahy s Británií, která evropský blok opustila. Se spojenectvím s USA souvisela i diskuse o ozbrojených silách a bezpečnosti, kdy trojice kancléřských kandidátů sice souhlasila s potřebou obranu posílit, ale lišila se v cestě, jak toho dosáhnout.

Scholz se hlásí k závazku výdajů na armádu ve výši dvou procent HDP, jak se na tom země NATO dohodly. Na takových investicích, které však řada aliančních zemí stále neplní, trvají i USA. "Neměli bychom ale vyvolávat nějaké iluze, protože můžeme očekávat, že Evropa sklouzne do hospodářské krize," řekl o dvou procentech Scholz. "A tohle přesně ukazuje, jak absurdní tento požadavek je," doplnila jej Baerbocková.

Spolupředsedkyně Zelených a nyní také jejich kancléřská kandidátka trvá na tom, že posílení bezpečnosti je pro Evropu nezbytné, zároveň je ale nutné s USA jednat o tom, jaké kroky jsou pro evropské státy NATO z hlediska bezpečnosti důležité. Jako kancléřka by proto chtěla s americkým prezidentem Joem Bidenem hovořit o kompromisu, který by vzal v úvahu evropské bezpečnostní potřeby, na než země již peníze vydávají.

Tématem rozpravy byla i zahraniční politika EU, kterou chce Baerbocková posílit. "Evropa musí být světovým hráčem, musíme být na stejné úrovni s USA," zdůraznila. Dodala, že za předchozí americké administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa se ukázalo, jak důležitá je vlastní pozice EU, když USA stály čtyři roky stranou.

Německo se podle Baerbockové nemůže držet v ústraní ani při rozhovorech mezi USA a Ruskem o jaderném odzbrojení. "Protože v naší zemi jsou americké jaderné zbraně," uvedla. Chtěla by, aby Berlín v takovém případě aktivně vystoupil na podporu pobaltských republik, pro které je americká vojenská přítomnost v Evropě zárukou bezpečnosti. "Jsem ale přesvědčená, že odzbrojení je ve společném evropském zájmu," uvedla.

Pokud jde o plynovod Nord Stream, Laschet i Scholz jsou pro jeho dokončení, projekt navíc považují za hospodářský a nikoli politický. "Potrubí je navíc takřka hotové," uvedl Scholz, podle kterého je ale třeba uklidnit východoevropské partnery. Proti plynovodu se staví Polsko a také Ukrajina, která se obává ohrožení své energetické bezpečnosti.

Laschet prý žádným velkým zastáncem plynovodu není. "Za projektem ale stojím a považuju ho za správný," uvedl. Německo a Evropa si podle něj otázku energetické bezpečnosti musí vyřešit samostatně bez vměšování USA, které mají k plynovodu rovněž výhrady.

Německo je ale podle Baerbockové jediné, kdo plynovod podporuje. "S tím nesouhlasím," reagoval Scholz, který zmínil i Nizozemsko či Rakousko. Baerbocková nedávno prohlásila, že by v reakci na agresivní ruské chování projekt zrušila.

V části diskuze o klimatu odmítli Laschet se Scholzem kritiku, že by se spolková vláda konzervativců a sociálních demokratů novými klimatickými cíli snažila Zeleným přebrat jejich tradiční téma. Baerbocková uvedla, že by chtěla od roku 2030 zakázat prodej nových aut se spalovacími motory. Chce také podporovat vytápění pomocí tepelných čerpadel místo kotlů na olej či plyn, což se neobejde bez dotací.

Řešení celounijní azylové politiky nechce Scholz vzdát, i když pro ni není v EU jednotný postoj. Připomenul, že Německo se o migraci začalo starat až poté, co do země přišly statisíce běženců, protože předtím to považovalo za problém jihoevropských zemí. Laschet řekl, že Německo je hlavní zemí, která migranty přijímá. "Samo to ale nezvládne," řekl.

Také o jednotném unijním postoji trojice hovořila. Všichni tři se shodli na tom, že je nezbytné přinejmenším v některých oblastech opustit jednomyslnost v rozhodování EU, protože i nesouhlas jedné země dokáže akceschopnost Evropy zablokovat. Scholz by byl pro většinový princip v otázkách zahraniční politiky, hospodářství a financí. Podle Lascheta by většinový souhlas usnadnil kroky zahraniční a bezpečnostní politiky.