Londýn - Kampaň za brexit Vote Leave, která byla před britským referendem v roce 2016 hlavní skupinou prosazující odchod Británie z Evropské unie, stáhla své odvolání proti pokutě udělené loni v červenci za porušení volebních předpisů. Informovala o tom dnes britská média. Podle prohlášení britské volební komise zřejmě Vote Leave pokutu ve výši 61.000 liber (přes 1,8 milionu korun) již zaplatila.

Hlavními tvářemi zmíněné kampaně byli současný britský ministr životního prostředí Michael Gove a exministr zahraničí Boris Johnson. Loni v létě dostala organizace pokutu za to, že podle volební komise přesměrovala statisíce liber ze svého rozpočtu skrze mládežnickou kampaň BeLeave, aby se vyhnula překročení zákonného limitu na výdaje v kampani. Vote Leave tehdy tvrdila, že závěry komise jsou politicky motivované a neodpovídají realitě.

"Vote Leave dnes stáhla své odvolání a související procedury vůči závěrům Volební komise o několika přestupcích proti volebním zákonům," uvedl kontrolní orgán. "Bylo nám ohlášeno, že Vote Leave již svou pokutu 61.000 liber zaplatila a očekáváme přijetí celé částky," citovala dále z prohlášení zpravodajská společnost BBC.

Oznámení přišlo v den, kdy měla podle původního plánu Británie opustit EU, a kdy britští poslanci potřetí odmítli schválit "rozvodovou" dohodu vyjednanou vládou premiérky Theresy Mayové. Kampaň Vote Leave reagovala prohlášením, podle něhož jí na pokračování v odvolacím procesu došly peníze. Skupina si je prý jista tím, že by jí soud nakonec dal za pravdu.

Pokutu dostal také zakladatel iniciativy BeLeave Darren Grimes, a to ve výši 20.000 liber. Odvolání proti tomuto postihu chce dotáhnout do konce, píše deník The Guardian. Za podobné prohřešky jako Vote Leave pak dostala od volební komise pokutu také neoficiální kampaň Leave.EU, jejíž hlavní tváří byl europoslanec Nigel Farage. Dalších celkem 120.000 liber pak mají zaplatit Leave.EU a pojišťovna Eldon Insurance patřící hlavnímu sponzorovi této brexitové kampaně Arronu Banksovi. Britský úřad na ochranu osobních údajů (ICO) jim finanční tresty vyměřil za nepovolené sdílení informací o stoupencích, respektive klientech.