Hlavni hygienička Svrčinová měla pozitivní test na koronavirus

Praha - Hlavni hygienička Pavla Svrčinová měla pozitivní test na koronavirus. Informaci Radiožurnálu ČTK potvrdil mluvčí ministerstva Daniel Köppl. Žádné další nákazy v souvislosti s jejím testem se na ministerstvu zdravotnictví zatím nepotvrdily, někteří lidé ale na výsledky testů podle něj teprve čekají. V neděli oznámil pozitivní test na covid ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO), má mírný průběh, pracovat chce z domova. Svrčinová je bez příznaků.

Podle mluvčího šli další pracovníci z okolí Svrčinové na testy dobrovolně, bylo to na jejich rozhodnutí. Kolik jich bylo, ale uvést nechtěl. Podle současných pravidel totiž po rizikovém kontaktu očkovaní lidé nemusí do karantény ani se podrobit testování. Vláda by se podle Köppla dnes měla zabývat tím, zda a jak tyto podmínky upraví.

Ministr v neděli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že jeho rizikovými kontakty se zabývají hygienici. Připomněl, že za rizikový se považuje kontakt bez ochrany dýchacích cest po dobu víc než 15 minut na vzdálenost menší než 1,5 metru. Poukázal ale na to, že další členové vlády, se kterými se setkal, jsou očkovaní proti covidu-19 a takovým lidem se karanténa neukládá. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se Vojtěch viděl na čtvrtečním jednání vlády a premiér byl podle ministra v "poměrně velké vzdálenosti". Dnešní jednání kabinetu se bude konat on-line.

Ministr zdravotnictví není prvním členem vlády, který se nakazil koronavirem. Onemocněním prošli ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zemědělství Miroslav Toman nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (všichni ČSSD). V současné době je pozitivní i prezident Miloš Zeman, který nemá podle lékařů příznaky.

Pandemie koronaviru v Česku v posledních týdnech výrazně zesílila, počty odhalených onemocnění se ve všední dny dostaly vysoko přes 20.000. V neděli v Česku přibylo 9292 potvrzených případů koronaviru, což je dosud nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie. V nemocnicích je 5800 lidí s onemocněním covid-19, téměř 950 z nich je ve vážném stavu.