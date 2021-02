Hlavní hygienička: Povinné respirátory zvažujeme i pro pracoviště

Praha - Povinnost nosit respirátor, nanoroušku nebo dvě chirurgické roušky ministerstvo zdravotnictví podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové zvažuje i pro pracoviště. Řekla to dnes ČTK. Ministr Jan Blatný (za ANO) dnes dopoledne na tiskové konferenci oznámil, že v pondělí bude vydáno opatření, které tuto povinnost zavede v obchodech, veřejné dopravě a nemocnicích. Platit bude od půlnoci z pondělí na úterý.

"Určitě to bude doporučení. Myslím ale, že spíše povinnost," uvedla Rážová. Odmítla, že by se mohlo toto opatření lišit v západní polovině ČR, kde je nových případů více, od Moravy, kde je situace příznivější. Podle ní je to pro východní část země prevence a pro západ brzda.

S požadavkem na víc opatření i ve firmách přišla například Pirátská strana. Její mluvčí Karolína Sadílková sdělila, že strana s vládou povinné nošení respirátorů a testování ve firmách řeší. Opozice se shoduje na tom, že pokud vláda tyto kvalitnější ochranné prostředky nařídí, měla by je lidem i kompenzovat.

V současné době platí podle mimořádného opatření ministerstva povinnost nosit ochranu nosu a úst ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště nebo místo ubytování, ve veřejné dopravě nebo venku, pokud není možné dodržet větší než dvoumetrové rozestupy.

Za dostatečnou se ale dosud považovala i šála, šátek nebo látková rouška. Výjimky platí například pro děti do dvou let nebo ve školce. Pro jak staré děti bude povinný respirátor nebo další kvalitnější ochrana dýchacích cest, ministerstvo zatím neuvedlo.

Důvodem zpřísnění je podle Blatného horší epidemická situace se šířením nakažlivější britské mutace.