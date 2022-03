Hlavní expozice jarní výstavy Flora Olomouc připomene koloběh života rostlin

Olomouc - Koloběh života rostlin znázorní hlavní expozice chystané jarní etapy největší a nejstarší tuzemské květinové výstavy Flora Olomouc, kterou od 21. do 24. dubna ožije Výstaviště Flora v Olomouci. ČTK to sdělila ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková. Jarní přehlídka květin bude uspořádána po dvouleté pauze. Kvůli vysokým počtům nákaz novým koronavirem a souvisejícím preventivním opatřením nemohla být jarní etapa Flory Olomouc v předchozích dvou letech uspořádána.

"Je skvělé, že po dvou letech máme opět možnost uspořádat na jaře velkou květinovou výstavu. Bude stát za to. Hlavním tématem, které vyjadřuje vizuál výstavy a jež bude ztvárněno v hlavní expozici, je koloběh života. A to konkrétně u rostliny od jejího zrodu přes kvetení až po zánik. I předváděcí akce našich předních floristů budou s tímto tématem v souladu," uvedla Fuglíčková.

V pavilonu A bude kromě hlavní expozice připravena také prezentace Českého zahrádkářského svazu pojmenovaná Z minulosti do budoucnosti. Zaměřena bude na průřez činnosti svazu. V pavilonu E bude k vidění kolekce bonsají z tisů, jejichž stáří se pohybuje od 100 do 600 let. Valná část pochází z Japonska, do České republiky je dopravil zkušený sběratel Josef Valuch. "Sbírka pana Valucha nemá co do počtu i stáří jednotlivých bonsají v Evropě obdobu," podotkla Fuglíčková.

Venkovní část Výstaviště Flora bude spolu s pavilonem G patřit zahradnickým trhům. K dostání budou kromě široké nabídky rostlin také zahrádkářské potřeby, nářadí pro kutily či vybavení pro včelaře. Pavilon H je vyčleněn k prezentaci členů Asociace soukromého zemědělství ČR s názvem Návrat ke kořenům. V oranžerii je naplánována expozice Květy v umění. Výstavu fotografií doplní výzdoba od floristky Kláry Franc Vavříkové.

Jarní etapu výstavy květin Flora Olomouc v několika pavilonech a okolních parcích každoročně navštěvují desítky tisíc lidí. Oblíbená je zejména mezi zahrádkáři, kteří na výstavě mohou před začátkem jarní sezony nakoupit sadbu a pomůcky.