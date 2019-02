Bedřichov (Jablonecko) - Dvojnásobná vítězka Kateřina Smutná je největší českou nadějí na medaili v 52. ročníku Jizerské padesátky. Závod seriálu Ski Classics v dálkovém běhu lyžích se uskuteční v neděli. Ženská elita odstartuje v 8:45 a muži v 9:00.

Smutná nejslavnější tuzemský dálkový závod vyhrála předloni a v roce 2015. Před nadcházejícím startem měla ve středu žaludeční potíže. "Doufám, že to bude na startu dobré," řekla. "Jizerku beru jako vrchol, ale po té středě nevím, jaké to bude. O vítězství moc nepřemýšlím, budu ráda, když budu v pořádku a bojovat o stupně. Kdyby klapla bedna, bylo by to super," uvedla největší hvězda týmu eD system Lukáše Bauera, která je v celkovém pořadí seriálu Visma Ski Classics třetí.

Největší soupeřkou Smutné je obhájkyně prvenství Švédka Britta Johanssonová Norgrenová. Kvůli nemoci naopak chybí Norka Astrid Slindová. Do desítky už se v této sezoně prosadila z českých lyžařek i Adéla Boudíková.

Mezi muži nechybí Stanislav Řezáč. Pětačtyřicetiletý závodník slavil na Jizerské padesátce triumf třikrát, ale naposledy před sedmi lety. "Jizerky mají své kouzlo a závod bych za nic na světě nevynechal. Udělám vše, abych maximálně vyladil formu," řekl Řezáč.

Na třetí vítězství v řadě v Jizerských horách zaútočí Nor Morten Eide Pedersen. Zopakoval by tak výkon Jiřího Berana, který získal hattrick v letech 1985 až 1987. Favoritem jsou ale Petter Eliassen či další Nor Andreas Nygaard.

Po elitě vyrazí do stopy běžkaři v dalších osmi vlnách. Celkem v neděli na padesátku vyběhne 4800 startujících.